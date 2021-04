Osterbesuch bei der "Egauschäferin" in Wittislingen

Lammaufzucht mit der Flasche

Angefangen hat alles mit einem Flaschenlamm, also einem Lamm, das mit der Flasche aufgezogen werden musste. Das kann nötig sein, wenn die Mutter Zwillinge bekommt und nicht genügend Milch hat oder wenn sie ihr Lamm immer wieder wegstößt, etwa, weil ihr Euter entzündet ist - oder wenn sie bei der Geburt gestorben ist.

Bei den Schafhaltern in der Umgebung hat es sich herumgesprochen, dass Jenny Feil ein Händchen für die Lämmer hat. Immer wieder bringen ihr befreundete Schäfer ihre Lämmer, wenn es Probleme beim Säugen gibt. Eines von ihnen ist Nele: "Das war mein erstes Flaschenlamm hier in Wittislingen. Die ist was ganz Besonderes. Das wird sie auch bleiben, bis zum Schluss", sagt die Schäferin aus Leidenschaft. Sie drückt das schwarze Schaf an sich.

Lämmer müssen geschlachtet werden

Von den anderen Lämmern kommen zwei Mal pro Jahr ein paar zum Schlachten, manchmal auch große Schafe. Leicht falle ihr es nicht und sie werde sich sicher nie ganz daran gewöhnen, sagt Jenny Feil. "Weil sie so lieb sind, gestreichelt werden, weil sie alle so herkommen. Aber man kann nicht alle behalten. Und schmecken tun sie halt auch."