Osterausflüge: Polizei wird verstärkt kontrollieren

Das Polizeipräsidium Niederbayern hat angekündigt, an Ostern Ausflugshotspots, wie die Innpromenade in Passau oder das Arbergebiet, verstärkt zu kontrollieren. Dabei bekommen die Beamten am Karfreitag Unterstützung der Bereitschaftspolizei, sowie am Wochenende Verstärkung durch Ergänzungsdienste. Komme es etwa zu größeren Zusammenkünften, werde die Polizei einschreiten, Verwarnungen aussprechen, Vergehen anzeigen oder bei Bedarf Parkplätze sperren lassen.

Polizei bittet darum, Hotspots zu meiden

Wie Günther Tomaschko, der Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern, mitteilte, werde die Polizei jedoch mit Augenmaß vorgehen. Er appellierte an die Bürgerinnen und Bürger die Freizeitplanung vernünftig zu gestalten und nicht an beliebte Ausflugshotspots zu fahren, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Er teilte außerdem mit, dass im Rahmen der Schleierfahndung verstärkt auf Einreisebestimmungen geschaut werde. Etwa, ob die Quarantäne bei Einreise aus Tschechien oder Österreich eingehalten wurde oder ein verpflichtender Corona-Test gemacht wurde.

Besucherströme per Internet steuern

Wer sich informieren will, wie voll es an bestimmten Sehenswürdigkeiten und Parkplätzen ist, kann zum Beispiel auf der Seite ausflugsticker.bayern.de nachsehen. Mit diesem "Ausflugsticker" der Staatsregierung sollen Besucherströme besser gesteuert werden. Vor allem die Auslastung von Ausflugszielen in Oberbayern und Schwaben werden auf der Internetseite angezeigt - in Niederbayern sind es weniger als zehn Ausflugsziele.