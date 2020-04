Osteransprache von Söder: "Sind noch nicht über den Berg"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Bevölkerung in Bayern darum gebeten, in der Coronakrise weiterhin vorsichtig und umsichtig zu sein. In einer Fernsehansprache zum Osterfest sagte Söder, man müsse weiter Geduld haben.

Zudem dämpfte der Ministerpräsident die Erwartungen an ein schnelles und komplettes Wiederhochfahren des gesellschaftlichen Lebens. Er könne nicht versprechen, "dass sich alles so schnell normalisiert, wie sich das manche wünschen".

Söder: "Maßnahmen wirken"

Söder zog eine Bilanz seit seiner ersten Rede an die Bevölkerung vor vier Wochen. Der Ministerpräsident betonte, dass es seitdem Fortschritte im Kampf gegen das Virus gebe und verwies auf einen Tag, an dem es "mehr Genesene als Neuinfektionen gegeben" habe.

Man müsse aber beobachten, ob das auch so bleibe. Klar sei aber, dass die Maßnahmen wirkten. In diesem Zusammenhang dankte Söder dem medizinischen Personal. Aber auch "den Kassiererinnen im Supermarkt, den Mitarbeitern bei Bus und Bahn, und natürlich auch unseren Polizisten, Feuerwehren und Rettungsdiensten".

"Lassen keine Experimente mit unserer Gesundheit zu"

Corona sei ein Charaktertest, den Bayern bisher gut bestanden habe, lobte der Ministerpräsident. Es sei richtig gewesen, frühzeitig und konsequent zu handeln, zumal Bayern durch die Nähe zu Österreich und Italien viel stärker betroffen sei als andere Bundesländer.

Für die Zeit nach den Osterferien erklärte Söder aber, dass es nicht einfach so weitergehen könne wie vor Ergreifung der Maßnahmen. "Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall. Wir lassen keine Experimente mit unserer Gesundheit zu. Solange es keinen Impfstoff oder Medikamente gibt, müssen wir vorsichtig sein", bat Söder um Verständnis. Man sei "noch nicht über den Berg".

"Ostern heuer anders, fällt aber nicht aus"

In diesem Zusammenhang hat der Ministerpräsident auch um Verständnis dafür gebeten, dass das Osterfest in diesem Jahr "anders gefeiert" werden müsse als gewohnt. Der CSU-Politiker sah darin auch die Chance, zu "erkennen, wie wichtig uns unsere Eltern, Großeltern und Freunde sind", wenn man sich nicht besuchen könne.

Ostern falle deswegen aber nicht aus. Statt der üblichen Besuche könne man telefonieren. Und anstelle des Besuchs eines Ostergottesdienstes könne ein "digitales Angebot unserer Kirchen" genutzt werden.

Auch sei ein Spaziergang oder auf einer Parkbank die Sonne genießen erlaubt, aber eben nur mit Abstand und nicht in Gruppen, so Söder.

Söder verspricht schrittweise Erleichterungen

Was die weitere Entwicklung in der Coronakrise betrifft, versprach Söder schrittweise Erleichterungen, "sobald uns Virologen und Mediziner grünes Licht" geben. Wobei das in manchen Bereichen mal schneller, mal langsamer gehen werde.

Aber: man habe alle Maßnahmen im Blick und man werde abwägen, was zum jeweiligen Zeitpunkt angemessen und verhältnismäßig sei. "Natürlich wollen wir wieder mehr Freiheit und Normalität – so schnell wie möglich, aber auch so sicher wie nötig", sagte Söder.

Ministerpräsident wünscht frohe Ostern

Zum Abschluss seiner Ansprache bat Söder nochmals um Geduld. Er sei optimistisch, dass man am Ende gut durchkommen werde. Der Ministerpräsident schloss mit den Worten: "Im Namen der Bayerischen Staatsregierung wünsche ich Ihnen auch ganz persönlich frohe und gesegnete Ostern! Schauen Sie auf sich und Ihre Lieben und bleiben Sie gesund."