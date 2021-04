Söder fordert Vernunft und Vorsicht auch an Ostern

Corona nervt, Corona stresst, so formuliert es Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Osteransprache an die Bevölkerung. Viele Existenzen seien betroffen, keiner habe mehr Lust auf dieses ganze Corona-Thema. Trotzdem appelliert Söder, sorgsam miteinander umzugehen, vorsichtig zu bleiben. Denn die dritte Welle sei kein weiterer Aufguss der Pandemie. Sie ist laut Söder eine gefährlichere Welle. Die britische Mutation sei aggressiver, treffe vor allem viele Jüngere und habe größere Langzeitfolgen.

Kein Ostern wie wir es kennen

Ostern, eigentlich ein Fest, an dem viele Menschen traditionell ihre Familie und Freunde treffen, muss nach Söders Worten auch heuer anders ausfallen. Deshalb fordert Söder: "Nicht reisen, weniger Treffen und achtsam sein und auf einander Acht geben." Neben Mahnungen versucht der Ministerpräsident aber auch, den Menschen Mut zu machen. Es werde jeden Tag besser, auch wenn das Impfen nur langsam vorwärts komme und es immer wieder Rückschläge gebe. Jeden Tag werde die Größe einer Kleinstadt in Bayern geimpft. Sein Fazit lautet deshalb: "Wir kommen da durch."

Fragen für die Nach-Corona-Zeit

An Ostern, dem höchsten christlichen Fest, hält Söder es für angebracht, auch über andere Fragen nachzudenken. Beispielsweise darüber, was sich bei unserem Klima ändere? Wo unser Beitrag sei? Bayern stehe vor vielen Herausforderungen. Um diese zu meistern, will Söder eine Art Clean Economy. Nachhaltigkeit und Wirtschaft sollten auf Dauer gut verbunden werden. Im Freistaat bedeutet das nach Söders Worten unter anderem, dass die erneuerbaren Energien vorangebracht werden müssen. Und: Es müsse auch viel stärker auf nachwachsende Rohstoffe gesetzt werden.