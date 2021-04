Oster-Überraschung: Schwäbisches Ehepaar knackt Jackpot

Sie hätten den millionenschweren Glückstreffer beinahe nicht entdeckt: Am Karsamstag stellte das Rentner-Ehepaar aus Schwaben fest, dass es schon am 13. März mit einer Super-Sechs den Jackpot von mehr als 4,8 Millionen Euro geknackt hatte. Das teilte die bayerische Lottozentrale am Dienstag mit. Der Kommentar der glücklichen Gewinner: "Ach, du dickes Ei!".

Osterfrühstück mit Überraschung

Dass es sich bei der Gewinn-Nachricht nicht um einen verspäteten April-Scherz handelte, davon mussten die beiden Gewinner beim Osterfrühstück den Rest ihrer Familie erst einmal überzeugen. Die neuen Multimillionäre wollen, dass auch die erwachsenen Kinder von dem Gewinn profitieren und möglicherweise ein Haus bauen.