Osteopathie-Zentrum "Filumi": Hilfe für schwerkranke Kinder

Am Samstag fällt der Startschuss zu einem deutschlandweit einzigartigen Osteopathie-Zentrum für Kinder. "Filumi", so der Name des Osteopathischen Kinder-Zentrums in Bad Alexandersbad, bietet eine Art Kur für krebskranke und behinderte Kinder und Jugendliche an.

Osteopathie ist eine ganzheitliche Behandlungsform mit den Händen. Mit ihnen wollen Osteopathen Funktionsstörungen und Verspannungen im Körper erkennen. Grundgedanke ist, dass Knochen, Rückenmark und Organe über Gewebenetze, sogenannte Faszien, verbunden sind.

Hilfe für schwerkranke junge Patienten

In Bad Alexandersbad sollen junge schwerkranke Patientinnen und Patienten eine weiterführende Behandlung erhalten und neue Kraft fürs Leben schöpfen - insbesondere nach einer Chemotherapie, bei Downsyndrom und bei schweren neurologischen Erkrankungen, so der Betreiber.

Eltern und Geschwister werden eingebunden

Auch Eltern und Geschwisterkinder könnten in die Therapie eingebunden werden. Unter anderem gebe es Physio- und Osteopathie-Behandlungen, Hydrotherapie, Bewegungs-, Musik- und Ernährungstherapie. Die Anwendungen würden individuell auf die Patienten abgestimmt und sollen zunächst von Donnerstag bis Sonntag stattfinden. Das Projekt startet mit acht Kinder und je einem Elternteil im alten Kurhaus in Bad Alexandersbad.

Zukünftig sind Therapieangebote von bis zu drei Wochen Länge geplant. Auch der Bau eines therapeutischen Zentrums mit Behandlungsräumen und Wohneinheiten ist angedacht. Ziel sei es, bis zu 40 Kinder täglich behandeln zu können.

Stiftung will krebskranken Kindern helfen

Hinter "Filumi" steht die Bernd und Brigitte-Hollering Stiftung. Mit den finanziellen Mitteln der Stiftung wird dieses Therapiezentrum nun Wirklichkeit. Für sozial schwache Familien ist zukünftig eine Unterstützung durch die Stiftung geplant.