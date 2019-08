Ostbayernschau in Straubing rechnet mit 450.000 Besuchern

Die Ostbayernschau, die traditionell gleichzeitig mit dem Gäubodenvolksfest in Straubing stattfindet, hat auch in Zeiten der Online-Shops nichts von ihrem Reiz verloren. 750 Aussteller präsentieren heuer ihre Waren und Dienstleistungen aller Art.

Alles von A - Z

Von A wie Algenentferner bis Z wie Zirbenbetten gibt es so ziemlich alles zu kaufen, was man sich in diesem beweglichen Shoppingcenter in Straubing vorstellen kann. Im Freigelände stehen Whirlpools oder Gartenbrunnen. In den Zelthallen kann man Wein verkosten oder High-Tech-Küchenmaschinen bestaunen. In der klimatisierten Fraunhofer-Stadthalle findet man unter anderem Kaminöfen und Gesundheitsschuhe.

Ostbayernschau und Gäubodenvolksfest seit über 200 Jahren

Um die Landwirtschaft zu fördern, wurden ursprünglich beim Landwirtschaftsfest im Unterdonaukreis die schönsten Stiere, Kühe, Pferde und Mutterschweine prämiert. Parallel zu dieser Landwirtschaftsschau hat sich das Volksfest entwickelt. Heute gibt es nur noch wenige landwirtschaftliche Geräte auf der Ostbayernschau, dafür aber alles andere, was das Herz begehren könnte.

Gute Symbiose

Gäubodenvolksfest und Ostbayernschau befruchten sich gegenseitig: Viele Besucher bummeln tagsüber durch die Ostbayernschau, lassen sich zwischendurch ihr Mittagessen auf dem Gäubodenvolksfest schmecken, gehen nochmal shoppen und feiern dann abends in den Bierzelten.

Die Ostbayernschau läuft noch bis einschließlich kommenden Sonntag (18.08.). Das Gäubodenvolksfest dauert einen Tag länger bis Montag.