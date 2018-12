Ostbayerns Einzelhändler unzufrieden mit Weihnachtsgeschäft

Das prognostizierte Plus von zwei Prozent zum Vorjahr könne nicht erreicht werden, wie Stellvertretender Bezirksgeschäftsführer vom Handelsverband Bayern, Josef Kellermann, dem BR sagte. Zum einen boome der Online-Handel, zum anderen sei das Wetter in der Vorweihnachtszeit schlecht gewesen.

Menschen geben Geld für Urlaub und Wellness aus

Dazu komme die Verlagerung in andere Bereiche, wie Urlaub und Wellness. "Die schreiben wieder Rekordzahlen. 2018 war ein sehr gutes Jahr, 2019 wird es ähnlich sein. Die Leute sind wieder bereit, mehr Geld für Massagen, gutes Essen oder Wellnessen auszugeben", so Kellermann.

Hoffnung auf Shopping-Tage nach Weihnachten

Doch der Handelsverband hat noch Hoffnung:

"Wir haben vor allem die Woche bis Silvester bzw. bis Heilig-Drei-König. Da haben viele Urlaub, da gehen viele zum Shoppen und diese Tage sind erfahrungsgemäß noch gute Tage - und da hoffen wir, dass wir noch relativ gut aus der Sache rauskommen." Josef Kellermann vom Handelsverband Bayern

Lebensmittelhandel als Gewinner im Weihnachtsgeschäft

Neben dem Online-Handel ist schon jetzt ein weiterer Gewinner im Weihnachtsgeschäft auszumachen: der Lebensmittelhandel. Auch am Heiligen Abend, der dieses Jahr auf einen Montag fällt, werde die Lebensmittelbranche nochmals punkten können.

1,8 Milliarden Euro Umsatz in Bayern

Insgesamt rechne man mit 1,8 Milliarden Euro Umsatz im Weihnachtsgeschäft in Bayern, jeweils 300 Millionen Euro davon in der Oberpfalz und in Niederbayern. Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke sind auch dieses Jahr wieder Schmuck, Parfums, Unterhaltungselektronik, Spielwaren und auch Bücher, die eine Renaissance erlebten.