Ostbayernring: Neue Masten und Leitungen für mehr Öko-Strom

Vor allem regenerativ erzeugte Energie soll durch den Ostbayernring fließen, erklärt Tim Meyerjürgens vom Netzbetreiber Tennet. Nur so und auch durch regional gewonnenen Strom lasse sich die Energiewende abschließen. Allerdings brauche es dazu auch die passenden Leitungen wie Süd- und Süd-Ost-Link. Noch bräuchten solche Bauprojekte viel zu lange von der Planung bis zur Fertigstellung, findet Meyerjürgens. Es bräuchte standardisierte Verfahren, auch um den Druck von den Entscheidern in den Ämtern zu nehmen.

Beim Ostbayernring sei es schneller gegangen, weil Tennet parallel zum Genehmigungsverfahren schon mit dem Bau beginnen konnte. Eine Beschleunigung will auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erreichen. Zusammen mit Meyerjürgens sowie Bayernwerk-Chef Egon Westphal und dem Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Stephan Wenzel, nahm Söder den Ostbayernring am Donnerstag in Betrieb.

Netzbetreiber Tennet: Dialog mit Gegner der Stromtrasse

Doch auch die Anwohnerinnen und Anwohner mit ihren berechtigten Interessen sollen weiterhin bei solchen Bauprojekten gehört werden. Beim Ostbayernring Neubau gab es in verschiedenen anliegenden Gemeinden Bürgerinitiativen, die die Planungen kritisch begleiteten und eine teilweise alternative Trassenführung forderten, so beispielsweise in Marktleugast im Landkreis Kulmbach und Weisdorf im Landkreis Hof. Der Netzbetreiber Tennet veranstaltete deswegen zahlreiche Publikumsgespräche, um die Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner zu berücksichtigen.