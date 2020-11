Ostbayern: Vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Diese Woche hat die Kriminalpolizei Deggendorf mehr als neun Kilogramm Marihuana und mehrere Waffen sichergestellt. Außerdem wurden vier Männer festgenommen. Das meldet die Polizeiinspektion Niederbayern.

Noch mehr Drogen und Waffen gefunden

Ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Deggendorf und ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Dingolfing-Landau wurden von der Polizei in ihren Fahrzeugen kontrolliert, dabei fanden die Beamten im Auto des 32-Jährigen über neun Kilogramm Marihuana. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der beiden Männer sowie eines Vereinsheims in Stephansposching im Landkreis Deggendorf wurden 19 Gramm Kokain, zwei Pistolen, ein Revolver, Munition, eine CO2-Waffe, ein Luftgewehr, weitere Schreckschusswaffen und ein gefälschter Geldschein gefunden. Die beiden Männer befinden sich nun im Gefängnis, es wurde Haftbefehl erlassen.

Mutmaßliche Hintermänner festgenommen

Auch in Regensburg wurden am Montag zwei Männer festgenommen: Sie werden verdächtigt, das Marihuana an den 32-Jährigen und den 35-Jährigen verkauft zu haben. Bei ihnen wurde eine geringe Menge Marihuana und Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages sichergestellt. Die 40 und 41 Jahre alten Männer mit Wohnsitz in Regensburg sitzen ebenfalls in Untersuchungshaft.