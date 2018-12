Ostbayern: Viele Pisten und Loipen eingeschränkt befahrbar

Die Bilder der Kameras auf dem Großen Arber zeigen zwar starken Nebel, aber auch ausreichend Schnee, so dass die Skisaison auf dem größten Berg im Bayerischen Wald planmäßig am Freitag starten kann. Karten gibt es schon an der Hauptkasse der Gondelbahn zu kaufen.

Auch am Geisskopf soll am Freitag die Skisaison starten - allerdings eingeschränkt und daher zu vergünstigten Preisen. Da es aber am Wochenende stark regnen könnte, behält sich der Betreiber Änderungen vor.

Einige Lifte bis Weihnachten geschlossen

Die Skilifte am Hohenbogen sollen am Samstag ihren Betrieb aufnehmen. Am Hochficht in Österreich, gleich hinter der Grenze bei Waldkirchen, laufen die Lifte bereits seit dem Wochenende. Anders am Pröller Skidreieck bei Sankt Englmar: Hier bleiben Lifte und Abfahrten voraussichtlich bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

Gespurte Loipen für Langläufer

Gute Nachrichten gibt es dagegen für die Langläufer: In Bayerisch Eisentstein, Sankt Oswald-Riedlhütte, Mauth-Finsterau, Spiegelau und Neuschönau sind bereits mehrere Kilometer gespurt. Auch im Sport- und Skilanglaufzentrum Silberhütte in der Oberpfalz sind ab Samstag die Loipen befahrbar.