Ostbayern: Schulausfälle und gesperrte Straßen

Der starke Schneefall am Donnerstag hat einen Tag danach immer noch Auswirkungen in Niederbayern und der Oberpfalz.

Unwetterwarnung: Hier das Auto lieber stehen lassen

Weiterhin gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Schneefall und Schneeverwehungen in den Kreisen Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau, Regen, Straubing-Bogen, Cham und Schwandorf – betroffen ist also vor allem die Region Bayerischer und Oberpfälzer Wald. Es wird geraten, dort nur mit Winterausrüstung zu fahren oder Autofahrten zu vermeiden.

Schulausfälle in etlichen Landkreisen und Städten

Wegen des Wetters fällt am Freitag in einigen niederbayerischen und Oberpfälzer Landkreisen und Städten die Schule aus. Davon betroffen sind: die Städte Straubing, Deggendorf und Passau, die Landkreise Straubing-Bogen, Regen, Passau, Rottal-Inn und Freyung-Grafenau. Im Landkreis Deggendorf entfällt die Schule in allen Ortschaften nördlich der Donau. Schülerinnen und Schüler im Landkreis Cham können am Freitag auch zuhause bleiben - hier fällt laut Bayerischen Kultusministerium ebenso der Unterricht aus.

Einige Zugstrecken bis auf Weiteres gesperrt

Wie die Südostbayernbahn mitteilt, ist die Zugstrecke zwischen Fürstenzell und Passau wegen umgestürzter Bäume nicht befahrbar. Wegen der starken Schneefälle und umstürzender Bäume fährt auch die Oberpfalzbahn im Landkreis Cham auf vielen Strecken vorerst nicht mehr. Die Waldbahn in den Nachbarlandkreisen Regen und Freyung-Grafenau ist schon eingestellt worden, hat die Länderbahn bekannt gegeben.

Eingestellt wurde der Zugverkehr nun auch auf den Linien der Oberpfalzbahn Lam-Cham, Waldmünchen-Cham sowie Schwandorf-Furth im Wald-Domazlice. Wegen der Witterungsbedingungen wurde kein Busnotverkehr als Ersatz für den Zug eingerichtet. Wann die Sperrungen wieder aufgehoben werden, ist noch offen.

Die Länderbahn bittet vor allem Pendler darum, andere Verkehrsmittel zu nutzen. Falls sich die Wetterlage nicht bessert, kann es sein, dass auch noch weitere Strecken der Oberpfalzbahn gesperrt werden. Die Länderbahn rät, vorerst auf nicht zwingend notwendige Fahrten zu verzichten.

Straßensperrungen und Schneekettenpflicht

Wegen Glätte oder umgestürzter Bäume sind einige Straßen in Niederbayern und der Oberpfalz gesperrt. Weiterhin gilt auf Streckenabschnitten der B11 und der B85 Schneekettenpflicht. Im Berufsverkehr wird am Morgen weiterhin mit Behinderungen gerechnet.

Laut Einsatzzentrale der Polizeipräsidien in Niederbayern und der Oberpfalz gab es seit gestern Abend Hunderte Einsätze. Mehrere Menschen wurden bei Verkehrsunfällen aufgrund der Witterung leicht verletzt – hauptsächlich blieb es aber bei Blechschäden. In vielen Gemeinden fiel zeitweise auch der Strom aus.

Schwerpunkte der Einsätze war laut Polizei der Bayerische und der Oberpfälzer Wald, jedoch habe es über ganz Ostbayern verteilt Probleme mit Schnee und Glätte gegeben.

Etwas Neuschnee über 600 Meter

Laut DWD gibt es heute nochmal bis zu drei Zentimeter Neuschnee in Lagen über 600 Meter, zehn Zentimeter Schnee oberhalb von 1.000 Meter. Im Flachland ist Tauwetter vorausgesagt. Die Höchstwerte liegen um fünf, an der Donau örtlich um sechs Grad.