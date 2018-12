Ostbayern erwartet stürmischen und nasskalten Heiligabend

Die vielen Niederschläge und das Tauwetter haben auch die Flusspegel in Ostbayern steigen lassen: Der Hochwassernachrichtendienst hat für die Landkreise Schwandorf, Cham, Regen und Kelheim Warnungen herausgegeben.

Meldestufe 2 im Bayerischen Wald

Derzeit herrscht bereits an den beiden Quellflüssen des Regens Meldestufe 2: Am Schwarzen Regen in Zwiesel (Lkr. Regen) und am Weißen Regen in Lohberg (Lkr. Cham) können land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden. Außerdem ist wegen Überflutungen mit leichten Verkehrsbehinderungen auf den Straßen zu rechnen. Die Polizeieinsatzzentralen melden bislang aber nur kleinere Überschwemmungen auf den Straßen - betroffen sei hier vor allem der Bayerische Wald.

Wind und Schnee

Derzeit fegen auch heftige Sturmböen durch die Region. Für die Gebiete oberhalb 600 Meter ist laut dem Deutschen Wetterdienst an Heiligabend außerdem mit leichtem Schneefall und bis zu zehn Zentimeter Neuschnee zu rechnen.