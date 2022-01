Ostbayerische Hochschulen werden immer internationaler

Der kleine Technologie Campus Cham, Teil der Technischen Hochschule Deggendorf, verzeichnet für das anstehende Sommersemester einen neuen Rekord: Rund 2.500 Bewerbungen aus aller Welt sind dort jetzt für nur 100 Studienplätze eingegangen - so viele wie noch nie. Momentan läuft das Auswahlverfahren. Es geht um zwei rein englischsprachige Masterstudiengänge aus den Bereichen Mechatronik und Künstliche Intelligenz.

"Wir wundern uns selbst, dass sich bei uns so viele bewerben. Aber die rein englischsprachigen Studiengänge sind attraktiv und ein deutscher Hochschulabschluss ebenfalls." Prof. Jürgen Wittmann, Diplomphysiker und Leiter Studienstandort Cham

Wenig Platz - Erweiterungsbau geplant

Der Technologiecampus Cham ist mit seinen Masterstudiengängen schon seit mehreren Jahren bei Studierenden aus aller Welt begehrt. Viele kommen zum Beispiel aus Indien. Momentan läuft wegen der Corona-Auflagen aber vieles nur online.

Wenn alle rund 350 in Cham eingeschriebenen Studenten da sind, reicht der Platz nicht mehr. Bis 2023 ist deshalb ein Erweiterungsbau geplant, außerdem vier zusätzliche Professorenstellen. Bewegung erhofft sich der Campus auch bei den Wohnungen. In Cham gibt es zu wenige für Studierende.

30 Prozent internationale Studierende an TH Deggendorf

Den Trend zu immer mehr internationalen Bewerbern spürt die Technische Hochschule Deggendorf insgesamt an ihren drei Standorten Deggendorf, Cham und Pfarrkirchen. Der Standort Pfarrkirchen mit momentan rund 1.100 Studienplätzen für verschiedene Studiengänge vom Tourismus bis zum Gesundheitsbereich ist sogar von Haus aus als "European Campus" international angelegt. Für das anstehende Sommersemester gab es heuer an den drei Standorten insgesamt 9.000 Bewerbungen aus 108 Ländern, so die Pressestelle der TH.

Auch bisher schon kommen rund 30 Prozent der aktuell 8.200 Studierenden nicht aus Deutschland. Das Gros stammt aus Asien, Afrika und China, teils auch aus Süd-und Mittelamerika. Neben einer in Deutschland anerkannten Hochschulqualifikation müssen sie Deutschkenntnisse auf einem gewissen Niveau nachweisen und brauchen außerdem ein Visum.

Darum kommen so viele Studierende nach Ostbayern

Die Gründe für den zunehmenden Andrang internationaler Studierender auf deutsche Hochschulen sind vielfältig: Zum einen liege es daran, dass man in Deutschland keine Studiengebühren zahlen müsse, so die Pressestelle der TH Deggendorf. Außerdem sind rein englischsprachige Studiengänge seit einigen Jahren per Hochschulgesetz erlaubt, was früher nicht der Fall war. Da mussten sie parallel auch in Deutsch laufen. Außerdem bietet ein Studium die Chance, nach Deutschland einzureisen, was ebenfalls für viele attraktiv ist.

Einige Studierende bleiben im Raum Cham

Die Technische Hochschule Deggendorf führt keine Statistik, wie viele Fachkräfte nach dem Studium in ihre Heimat zurückkehren. Der Technologiecampus Cham dagegen hat seine Zahlen schon einmal ausgewertet. Demnach bleiben 60 Prozent seiner internationalen Absolventen nach dem Abschluss in Deutschland, rund ein Viertel landet sogar bei Firmen im Raum Cham.

Bei den deutschen Studenten ist der Technologiecampus Cham dagegen noch nicht so gefragt wie man es sich wünscht. Die rund 40 Studienanfängerplätze für Mechatronik zum Beispiel, die es in Cham jeden Winter gibt, können meist nur zur Hälfte besetzt werden, sagt Prof. Jürgen Wittmann, der Leiter des Studienstandorts.