Ostbayerische Anrainer fordern schnellen Ausbau der B20

Im Landratsamt Straubing-Bogen haben die ostbayerischen B20-Anlieger am Mittwoch ihren dringlichen Wunsch eines schnellen Ausbaus der Bundesstraße zwischen Landau an der Isar und Cham an den bayerischen Verkehrsminister Hans Reichart (CSU) herangetragen. Die drei Landräte der Landkreise Dingolfing-Landau, Straubing-Bogen und Cham plädierten erneut und mit Nachdruck für einen vierspurigen Ausbau der B20.

B20 ist "Herzschlagader der Region"

Josef Laumer (CSU), der Landrat des Landkreises Straubing-Bogen, sprach von der "Dringlichkeit der Anliegen".

"Wir wünschen uns einen durchgängigen Ausbaustandard für die B20 zwischen der A92 und der Landesgrenze zu Tschechien und eine Planung unter Beteiligung der betroffenen Landkreise und Gemeinden." Josef Laumer, Landrat des Landkreises Straubing-Bogen

Chams Landrat Franz Löffler (CSU) sprach von der B20 als "Herzschlagader der Region". Auch Heinrich Trapp (SPD), Dingolfing-Landaus Landrat, ist wegen des gestiegenen Verkehrsaufkommens für einen zügigen Ausbau.

Sechs Tote in zwei Jahren

In den letzten 20 Jahren sei der Verkehr auf der Strecke von der Autobahn bei Landau bis zur Landesgrenze im Landkreis Cham um 43 Prozent gestiegen, betonte Landrat Laumer. Der Schwerlastverkehr sogar um 87 Prozent. Dadurch seien auch die Unfallzahlen nach oben gegangen, so Laumer weiter. Von 181 Unfällen zwischen 1997 und 1999 auf 610 im Vergleichszeitraum 2015 bis 2017. In diesen Jahren kamen zudem sechs Menschen auf diesem Straßenabschnitt ums Leben. Im Vergleich mit anderen Bundesstraßen in Bayern liege die Belastung mit Schwerverkehr auf dem etwa 65 Kilometer langen Abschnitt zwischen der A92-Auffahrt bei Landau und Cham vielfach über 200 Prozent. "Das alles zeigt die Notwendigkeit eines vierspurigen Ausbaus", sind sich Josef Laumer, Franz Löffler und Heinrich Trapp einig.

Verkehrsminister beeindruckt von Zusammenhalt

Verkehrsminister Reichart sprach sich auf der B20-Konferenz auch für den Ausbau aus.

"Die heutige Konferenz hat gezeigt, dass die ganze Region geschlossen hinter dem Projekt steht. Der vierspurige bestandsorientierte Ausbau der B20 ist eine wichtige Zukunftsfrage für ganz Ostbayern." Hans Reichart, Bayerischer Verkehrsminister

Allerdings haben auch ökologische Ausgleichsflächen für ihn einen sehr hohen Stellenwert, betonte er. Für einige Teile des B20-Abschnitts zwischen den Autobahnen A92 und A3 haben bereits die Vermessungsarbeiten begonnen. Im Bereich des Landkreises Cham sollen 2020 zwei von vier Abschnitten mit einer Gesamtlänge von 8,4 Kilometern in die Planfeststellung kommen.

B20-Besprechungen seit 13 Jahren

Zu der Konferenz am Mittwoch kamen neben dem bayerischen Verkehrsminister und den drei Anlieger-Landräten auch Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU), einige Bundes- und Landtagsabgeordnete der Region, Vertreter der Regierung von Niederbayern, der Oberpfalz und der zuständigen Staatlichen Bauämter und Bürgermeister der an die B20 angrenzenden Gemeinden. Bereits seit 2006 gibt es immer wieder B20-Besprechungen im größeren Kreis.