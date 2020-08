Ostallgäuer stirbt auf B17 bei Peiting nach Kollision mit Baum

Am frühen Sonntagmorgen hat sich auf der B17 bei Peiting im Kreis Weilheim-Schongau ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 24-Jähriger Mann aus dem Ostallgäu fuhr auf Höhe von Lamprecht mit seinem Audi-Kombi frontal gegen einen Baum.

Ostallgäuer aus dem Auto geschleudert

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass das Auto in mehrere Teile zerrissen wurde. Der 24-Jährige wurde aus dem Wagen geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Ostallgäuer saß der Polizei zufolge alleine im Auto.

Unfall ereignete sich auf gerader Strecke

Nach ersten Informationen der Polizei war der junge Mann zu schnell unterwegs. Warum er aber auf der langen Geraden nach rechts von der Bundesstraße abkam und gegen den Baum fuhr, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft München ordnete die Erstellung eines Gutachtens an.

Für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B17 mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Das Trümmerfeld war über hundert Meter lang.