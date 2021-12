Ostallgäu: Lockdown ab Donnerstag offiziell aufgehoben

Am Mittwoch lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ostallgäu laut dem Robert Koch-Institut den fünften Tag in Folge wieder unter der kritischen 1.000er-Marke. Damit endet der regionale Hotspot-Lockdown am Donnerstag. So gelten anstelle der Hotspot-Regeln wieder die allgemeinen bayerischen Corona-Vorschriften. Das bedeutet unter anderem: Restaurants und Gastwirtschaften, Hotels sowie Sport- und Kulturstätten können nach einer knappen Woche Zwangspause wieder öffnen. Im Einzelhandel dürfen wieder mehr Kunden in die Geschäfte.

Hotspot-Maßnahmen wurden akzeptiert

Die strengeren Hotspot-Regeln wurden laut dem Landratsamt überwiegend eingesehen und auch eingehalten. Die leicht sinkenden Inzidenzen könnten laut einem Sprecher ein Hinweis darauf sein, dass die Maßnahmen nun greifen.

Intensivstationen weiter voll

Die Lage in den Kliniken in der Region bleibt jedoch angespannt: Die vergangenen Tage war im Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren nach Angaben des Landratsamts nur noch ein Intensivbett frei. Die Zahl der Erstimpfungen hat aber leicht zugelegt. Sollte der Landkreis in den kommenden Tagen die 1.000er-Marke wieder überschreiten, treten die Hotspot-Regeln erneut in Kraft.