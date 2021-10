So soll "Udo" zum Tourismusmagnet im Ostallgäu werden

Der Fund des urzeitlichen Menschenaffen "Danuvius guggenmosi" alias Udo in der Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen im Ostallgäu war erst der Anfang einer Reihe wissenschaftlich wertvoller Entdeckungen. Das ist die Bilanz der Grabungssaison 2021, gezogen von der Paläontologin Madelaine Böhme von der Universität Tübingen und ihrem diesjährigen Grabungsleiter, Thomas Lechner. Weitere Grabungen werden folgen, lautet ihr Fazit nach einem vom Arbeitskreis Hammerschmiede organisierten Samstagvormittag in Pforzen.

Katzen, Schildkröten und ein Elefant

Entdeckt habe man in diesem Sommer unter anderem die Spuren von zwei oder mehr sogenannten Schleichkatzen – der endgültige Nachweis stehe noch aus, so Lechner, außerdem den vollständig erhaltenen Panzer einer Landschildkröte, was in Fachkreisen als äußerst selten gilt, sowie Überreste eines jungen Hauerelefanten. Dieser Fund habe alle überrascht, gibt Böhme zu.

Funde sind elfeinhalb Millionen Jahre alt

Nun müsse geklärt werden, welche Verbindungen diese Art noch zu den heutigen Elefanten aufweist. Die Tiere lebten in derselben Zeitperiode wie der Menschenaffe Udo, also vor rund elfeinhalb Millionen Jahren: "Danuvius und dieses Hauerelefanten-Jungtier haben sich gekannt", sagt Böhme. Außerdem wurde in diesem Jahr erstmals eine in Bayern bislang unbekannte Otterart nachgewiesen: Neptuns Vishnu-Otter wurde die Art getauft, weil ihre Ursprünge in Asien, genauer gesagt in Indien liegen.

Entdeckungen aus der Urzeit touristisch vermarkten

Die Gemeinde Pforzen möchte nun, mit Unterstützung des Landkreises, die Entdeckungen in der Tongrube für die touristische Vermarktung nutzen. Wie Bürgermeister Herbert Hofer erklärt, denke man darüber nach, einen Besucherpavillon sowie eine Besichtigungsplattform oberhalb der Hammerschmiede einzurichten. Die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker ergänzt noch, dass auch in Pforzen selbst eine Anlaufstelle, sie nannte sie als Arbeitstitel "Udo-Box", geplant sei, um die Bedeutung des Ortes und der Entdeckung wach zu halten. Die Tongrube selbst wird weiter wirtschaftlich genutzt für den Lehmabbau.