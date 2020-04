Osram will Werk in Eichstätt schließen

Osram verlagert die Produktion von Speziallampen für Kinoprojektoren aus Eichstätt nach Berlin. Allen etwa 130 Mitarbeitern in Eichstätt solle ein Arbeitsplatz in Berlin angeboten werden, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Der Umzug sei ab Oktober geplant.

Die Verlagerung der Fertigung betrifft etwa 130 Beschäftigte in Eichstätt. Sie produzieren im Altmühltal Kinoprojektionslampen. Für die Mitarbeiter ist es ein Schock. Noch im November 2019 hatten sie gemeinsam mit der Gewerkschaft IG Metall und dem Unternehmen eine Standort- und Beschäftigungssicherung ausgehandelt.

Arbeitgeber bricht Verhandlungsergebnis vom Herbst

Bis 2023 sollten alle Arbeitsplätze in Eichstätt sicher sein. Darauf hatten sich Osram und die IG Metall geeinigt. Dafür hatte Osram seinen Angestellten Sonderzahlungen gestrichen und unbezahlte Mehrarbeit aufgebrummt. Den Ingolstädter IG-Metall-Chef Bernhard Stiedl, der diesen Deal mit ausgehandelt hatte, überrascht die heutige Konzern-Entscheidung und sie verärgert ihn. Das Argument des Unternehmens, die Produktionsverlagerung schaffe Synergien und spare so Kosten, weist Stiedl zurück. Der Gewerkschaftler ist davon überzeugt, dass "die Verlagerung nach Berlin mehr Kosten verursacht, als sie einsparen" könne. Osram dagegen verweist darauf, dass der Markt für Kinolampen kleiner werde, weil die Zahl der Kinobesucher sinke. Darauf müsse das Unternehmen reagieren.

Angebot: Beschäftigte aus Eichstätt dürfen in Berlin weiterarbeiten

Osram will nach Beratungen mit den Arbeitnehmervertretern allen Beschäftigten am Standort Eichstätt ein Arbeitsplatz in Berlin anbieten. Der Umzug ist ab Oktober 2020 geplant. Nach Ansicht des Ingolstädter IG-Metall-Chef Bernhard Stiedl ist "das eine Zumutung, gerade in der Corona-Krise. Jetzt müssen die Osram-Angestellten nicht nur um ihre Gesundheit fürchten, sondern auch noch um ihren Arbeitsplatz", so Stiedl.

Erst schließt Ledvance - jetzt Osram

Die IG Metall will um die Arbeitsplätze in Eichstätt kämpfen. Für den Standort Eichstätt ist die Nachricht ein weiterer Schlag. Bereits im März 2020 hatte der Lampenproduzent Ledvance das Aus für sein Werk in Eichstätt verkündet. Nun folgt mit Osram eine weitere Produktionsschließung.