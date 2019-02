vor 39 Minuten

Oscarverleihung: Film-Technik-Firma aus Weiden mit im Rennen

In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles die Oscars vergeben. Eine Firma aus Weiden hat spezielle Objektive entwickelt, die Filmen einen ganz eigenen Look geben. Gleich mehrere Oscar-Anwärter-Filme sind mit den Linsen aus Weiden gedreht worden.