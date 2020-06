"Oskars Reise": Krebskranker Junge aus Nürnberg gestorben

Oskar hat den Kampf gegen den aggressiven Krebs am Dienstag verloren. Das teilten seine Verwandten auf der Facebook-Seite "OskarsReise" mit. Menschen auf der ganzen Welt nahmen an dem Schicksal des Jungen teil.

Virtuelle Weltreise mit bunten Steinen

Angehörige hatten eine virtuelle Weltreise für den Jungen gestartet, denn sein größter Wunsch war es, die Welt zu sehen und Abenteuer zu erleben. Weil es ihm dafür aber zu schlecht ging, bemalten Menschen aus der ganzen Welt Steine für Oskar und legten sie an den schönsten Orten ab. So kamen mehr als 800 Bilder von bemalten Steinen aus vielen Ländern zusammen, zum Beispiel aus Südafrika, Australien und Indien. Die Fotos von den bunten Steinen posteten die Angehörigen in den Sozialen Netzwerken.

Krebsdiagnose im vergangenen Jahr

Im März 2019 hatte der Siebenjährige die Diagnose Krebs erhalten. Gestern sei er friedlich eingeschlafen und habe sich auf seine letzte Reise begeben, schreiben seine Angehörigen.