Ortsumgehung von Oberkotzau: Ab 2024 soll gebaut werden

Seit Jahren wird über die geplante Ortsumgehung von Oberkotzau im Landkreis Hof diskutiert. Nun steht fest: Die Bauarbeiten für die geplante Ortsumgehung für Oberkotzau sollen 2024 beginnen.

Ortsumgehung Oberkotzau: Detailplanung im Gange

Dieses Bauziel bestätigte der Abteilungsleiter Straßenbau für Stadt und Landkreis Hof im Staatlichen Bauamt Bayreuth, Norbert Grüner, dem BR auf Nachfrage. Für den Bau der etwa sechs Kilometer lange Strecke gehe es nun an die sogenannte Ausführungsplanung, bei der jedes Detail der Umgehung geprüft werde. Anschließend werden die Bauarbeiten EU-weit ausgeschrieben. Zudem befinde man sich derzeit noch in Verhandlungen mit Grundstückeigentümern, so Grüner.

Grundstücksbesitzer wurden kontaktiert

Ob es dabei auch zu Enteignungen komme, können zum aktuellen Zeitpunkt weder Abteilungsleiter Grüner noch Lars Kummetz einschätzen. Der Rechtsanwalt vertritt alle sieben Grundstückbesitzer, die sich vergeblich bis zum Klageverfahren gegen die Umgehung gewehrt hatten. Laut Anwalt Kummetz sei ein Teil der übrigen Eigentümer, auf deren Grundstücke die Umgehung geplant ist, bereits kontaktiert worden.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof gab grünes Licht

Im September vergangenen Jahres war bekanntgeworden, dass nach jahrelangem Streit die Ortsumgehung Oberkotzau realisiert werden kann. Dies entschied der bayerische Verwaltungsgerichtshof, indem er die Berufungsanträge von sechs Gegnern der Umgehung abgelehnt hatte. Die Planungen umfassen neben acht Brücken auch einen 15 Meter hohen Straßendamm.