Ortsumgehung Oberkotzau: Jetzt können die Bürger entscheiden

Acht Brücken und ein 15 Meter hoher Straßendamm: Die geplante Umgehungsstraße für Oberkotzau im Landkreis Hof ist seit Jahrzehnten umstritten. Eigentlich hatte ein Gericht den Weg für den Bau bereits freigemacht. Doch plötzlich ist die Frage, ob gebaut wird, wieder offen. Am 14. März sollen darüber nämlich jetzt die Bürger entscheiden.

Bürgerentscheid: Doppelt so viele Unterschriften wie nötig

Erstmals können die Menschen in Oberkotzau nun direkt selbst über die umstrittene Umgehungsstraße abstimmen: Am 14. März findet der Bürgerentscheid statt. Das hatte der Marktgemeinderat am Dienstagabend einstimmig festgelegt. Zuvor hatte die Ratsfraktion der "Unabhängigen Wählergemeinschaft" (UWO) über 800 Unterschriften für den Bürgerentscheid gesammelt – das waren rund doppelt so viele wie vorgeschrieben. 2008 war ein erster Anlauf für einen Bürgerentscheid noch an formalen Fehlern gescheitert.

Befürworter der Ortsumgehung formieren sich

Der Bürgerentscheid findet am 14. März statt. Dazu können die Menschen in Wahllokale gehen, aber auch per Briefwahl abstimmen. Die Briefwahl-Unterlagen müssen nicht beantragt werden, sondern werden bis Ende Februar automatisch an alle 4.300 Wahlberechtigten von Oberkotzau verschickt.

Bürgermeister Stefan Breuer (CSU) hofft auf eine große Wahlbeteiligung, um über dieses umstrittene Projekt endgültig zu entscheiden. "Es geht um die Zukunft Oberkotzaus", so Breuer auf BR-Anfrage. Inzwischen gibt es neben den Umgehungs-Gegnern auch eine Initiative für den Bau des umstrittenen Bauwerks.

Straße über acht Brücken und einen Damm

Die sechs Kilometer lange Straße soll laut den bisherigen Planungen des Staatlichen Bauamts über acht Brücken und einen 15 Meter hohen Damm führen. Die vor Jahren geschätzten Kosten von 14,3 Millionen Euro werden voraussichtlich nicht ausreichen, so ein Sprecher des Staatlichen Bauamts Bayreuth auf BR-Anfrage.

Baubeginn 2024 fraglich

Eine aktuelle Übersicht über die Baukosten wolle die Behörde noch erstellen. 2024 sollte ursprünglich mit dem Bau begonnen werden. Doch wegen des anstehenden Bürgerentscheids arbeite das Staatliche Bauamt Bayreuth nach eigenen Angaben "mit angezogener Handbremse". Im Herbst hatte die Behörde bereits Verhandlungen mit Grundstückseigentümern geführt. Einige Landwirte hatten betont, dass sie nicht verkaufen wollen.