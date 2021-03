Ortsumgehung in Oberkotzau: Heute entscheiden die Bürger

Jahrzehntelange wurde über eine Umgehungsstraße in Oberkotzau im Landkreis Hof diskutiert - nun ist eine endgültige Entscheidung in Sicht. Damit sich möglichst viele Bürger beteiligen, wurden die Unterlagen direkt an alle rund 4.300 Wahlberechtigten verschickt. Über 60 Prozent hätten die Möglichkeit der Briefwahl bereits genutzt, erklärte Bürgermeister Stefan Breuer (CSU) am Freitagmittag auf BR-Anfrage. Heute kann noch im Rathaus bis 18 Uhr abgestimmt werden.

Eine der am stärksten befahrenen Staatsstraßen in Bayern

Die Staatsstraße 2177 führt mitten durch die Marktgemeinde und zählt mit bis zu 15.000 Fahrzeugen täglich als eine der am stärksten befahrenen Staatsstraßen Bayerns. Eigentlich hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 2019 die Klagen von Landwirten und Naturschützern gegen die Umgehung abgewiesen und damit grünes Licht für den Bau des Projekts gegeben. Doch Ende 2020 sammelte eine Initiative in Kürze zahlreiche Unterschriften für einen Bürgerentscheid.

Gegner der Ortsumgehung glauben nicht an eine Entlastung

Die Gegner bezweifeln, dass es durch eine Umgehung zu einer spürbaren Verkehrsbelastung im Ortskern kommt. Außerdem halten sie die Eingriffe in die Natur, die die die sechs Kilometer lange Straße mit mehreren Brücken und bis zu 15 Meter hohen Straßendämmen bedeuten würden, für zu massiv.