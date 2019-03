Ortsumgehung für Dinkelsbühl genehmigt

Die Ortsumgehungsstraße soll zum einen die Belastungen für die Anwohner verringern und die Sicherheit für Fußgänger erhöhen – zum anderen soll dadurch auch der Verkehrsfluss im Ort verbessert werden, so die Bezirksregierung. Die Pläne sehen vor, dass die Ortsumgehung östlich an Dinkelsbühl vorbeiführt und mit zwei Kreisverkehren an die bestehende Bundesstraße angebunden wird. Sie soll zweistreifig ausgebaut werden und insgesamt eine acht Meter breite Fahrbahn bekommen.

Viel Lärm, viele Abgase

Der Behörde zufolge fahren auf der B25 derzeit innerorts etwa 11.500 bis 12.500 Fahrzeuge am Tag – darunter etwa 1.300 Lkw. Da die Bundesstraße innerhalb der Ortsdurchfahrt auch zweimal die Bahnlinie kreuzt und an Kreuzungen Ampeln den Verkehr regeln, komme es bislang zwangsläufig zu Wartezeiten und regelmäßig zu längeren Rückstaus in beide Fahrtrichtungen. "Eine sehr schleppende, kolonnenartige Verkehrsabwicklung (…) ist die Folge", so die Regierung von Mittelfranken. Zudem führt die Behörde eine starke Belastung mit Verkehrslärm und verkehrsbedingten Luftschadstoffen an.

Baustart noch offen

Bis Mitte 2018 war die B25 für überregionale Lkw gesperrt gewesen, um Mautausweichverkehr zwischen Wilburgstetten und Feuchtwangen zu verhindern. Mit der Einführung der Mautpflicht auf Bundesstraßen entfiel jedoch die Rechtsgrundlage für die Sperrung. Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) hatte damals betont, mit der Aufhebung der Sperrung steige die Dringlichkeit für ein Planfeststellungsverfahren für eine Ortsumfahrung. Ein Baustart steht mit dem nun erteilten Genehmigung noch nicht fest. Der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen werden ab Mittwoch kommender Woche (27.03.19) für zwei Wochen bei der Stadt Dinkelsbühl zur allgemeinen Einsicht ausgelegt.