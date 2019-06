Ortsumgehung Dinkelsbühl: Unterschriften gegen BN-Klage

Die Bürger können sich bei einer Online-Petition eintragen oder in Unterschriftenlisten, die in Unternehmen und Geschäften ausliegen, morgen (Samstag, 22.06.) zum Beispiel ab 10.00 Uhr an einem Stand vor der Post in der Luitpoldstrasse.

"Diese Unterschriftenaktion ist nicht rechtsverbindlich, aber wir wollen den BN zu einem Gespräch bewegen. Die Dinkelsbühler haben 2009 bei einem Bürgerentscheid deutlich für diese Umgehungsstraße und die auch für diese Trasse gestimmt. Jetzt verstehen viele nicht, warum ihre Entscheidung so missachtet wird. Die Verkehrssituation in der Stadt ist inzwischen extrem belastend." Manfred Scholl, CSU -Ortsvorsitzender und Mit-Initiator

BUND will sich nicht erpressen lassen

Der BUND Naturschutz, der seit vielen Jahren gegen die Planung dieser Umgehungsstraße agiert, sieht dem Ergebnis der Unterschriftenaktion gelassen entgegen.

"Wir handeln nach rein umweltfachlichen Gesichtspunkten und sind nicht erpressbar. Als anerkannter Naturschutzverband müssen wir die rechtsstaatlichen Mittel ausschöpfen. Über die Klage entscheidet der Landesvorstand und sie wird selbstverständlich weiterverfolgt werden." BN-Regionalreferent für Mittel- und Oberfranken Tom Konopka

Schmetterlinge, Vögel und Kröten in Gefahr

Der BN fürchtet zum Beispiel um den dunklen Wiesenknopfmeisenbläuling, eine seltene Schmetterlingsart, und um die Knoblauchkröte, das Rebhuhn und die Feldlerche. Zusätzlich würde die Klage durch das europäische Artenschutzrecht gestärkt werden. Dazu kämen Wasserschutzbedenken, wenn Abwässer von der gesalzenen Straße abfließen. Aus Sicht des BN würden die Artenschutzmaßnahmen des Staatlichen Bauamtes längst nicht alle Auflagen berücksichtigt.

Gerichtsentscheid könnte Baubeginn verschieben

Die Klage hat zwar keine aufschiebende Wirkung, der angestrebte Baubeginn im Frühjahr 2021 könnte sich allerdings trotzdem verschieben, wenn, aufgrund eines Gerichtsentscheides, in der Planung noch nachgearbeitet werden muss.