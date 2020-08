Ortsumfahrung Wernsbach an der B2 offiziell freigegeben

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer hat am Donnerstag (20.08.20) die neue Ortsumfahrung bei Wernsbach (Lkr. Roth) an der B2 offiziell für den Verkehr freigegeben. Die Bundesstraße ist eine zentrale Fernverkehrsachse in Bayern und eine bedeutende Verkehrsader für Mittelfranken.

Lücke zwischen A6 und Weißenburg geschlossen

Mit der neuen Ortsumfahrung von Wernsbach ist das Ziel, die B 2 zwischen Nürnberg und Augsburg leistungsfähig auszubauen und alle Ortsdurchfahrten zu beseitigen, erreicht. Wernsbach war die letzte Lücke zwischen der A6 und Weißenburg. Drei Jahre haben die Bauarbeiten gedauert, die Kosten lagen bei 31,3 Millionen Euro.

Entlastung für Anwohner

Durch die vierstreifige Ortsumfahrung mit einer Länge von 4,1 Kilometern wird Wernsbach vom Durchgangsverkehr entlastet, Lärm und Abgase nehmen ab. Bei der offiziellen Freigabe erklärte Verkehrsministerin Kerstin Schreyer: "Wir alle sind auf ein modernes, leistungsfähiges und sicheres Straßennetz angewiesen. Dazu gehört, dass wir den Verkehr aus den Orten herausbringen. Denn Staus sind Zeitverschwendung und belasten Menschen und Umwelt." Mit der neuen Ortsumfahrung steige auch die Verkehrssicherheit. Denn die unfallanfällige Einmündung der Staatsstraße 2223 bei Mauk (Lkr. Roth) ist zu einem höhenfreien Anschluss umgebaut worden.