Ortsteile in Leutershausen bekommen Glasfasernetz

Mehrere Ortsteile der Stadt Leutershausen im Landkreis Ansbach werden am heutigen Montag (04.04.22) ans Glasfasernetz angeschlossen. Wie das Kommunalunternehmen Leutershausen (KUL) mitteilt, hatte sich die Stadt bereits 2016 zum Ziel gesetzt, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit schnellen Internetanschlüssen zukunftsfähig zu versorgen.

Nachholbedarf in Ortsteilen von Leutershausen

Die Kernstadt verfüge bereits über eine ausreichende Versorgung. Doch gerade in den vielen Ortsteilen zeigte sich enormer Nachholbedarf. Wie das KUL weiter mitteilt, sei das Glasfasernetz im südöstlichen Gemeindegebiet 2019 in Betrieb genommen worden. Der nordwestliche Bereich wurde demnach in den vergangenen beiden Jahren realisiert. Nun werden diese Ortsteile an das Glasfaser-Breitbandnetz angeschlossen.