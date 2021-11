Ortskräfte aus Afghanistan kommen nach Penzberg

In Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau sollen Menschen aus Afghanistan untergebracht werden. Es handelt sich dabei um Ortskräfte und ihre Familien, die nach der Machtübernahme der Taliban aus Afghanistan geflüchtet sind.

Ortskräfte gelten als besonders gefährdet

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge steuert die Verteilung - nach derzeitigem Stand sollen zwölf Familien nach Penzberg kommen. Die sogenannten Ortskräfte sind Personen, die in den letzten Jahren für das deutsche Ministerium tätig waren – zum Beispiel als Übersetzer, Wachen oder ortskundige Fahrer. Häufig stellten Ortskräfte auch den Kontakt zur Bevölkerung her und lieferten Informationen. Deshalb gelten sie und ihre Familien als besonders gefährdet und wurden ausgeflogen.

Gemeinschaftsunterkunft in Penzberg: "Übergangslösung"

Für ihren Dienst haben die Ortskräfte und ihre Familien ein Visum bekommen und dürfen in Deutschland bleiben. Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan hat bereits Schulen und Kindergärten in Penzberg informiert, und hofft, dass sich die Familien gut einleben. Vermutlich in den nächsten Tagen sollen die ersten eintreffen. Die Gemeinschaftsunterkunft, die von der Regierung von Oberbayern getragen wird, soll jetzt erstmal eine Übergangslösung sein, bis eine feste Bleibe gefunden wird.