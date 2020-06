Ortsdurchfahrt Wolfsmünster bis Jahresende gesperrt

Die Gemeinde Gräfendorf lässt in Wolfsmünster in der Ortsdurchfahrt Kanäle und Trinkwasserleitungen erneuern. Damit ist das Saaletal mit der ohnehin problematischen engen, sanierten Saalebrücke in Wolfsmünster dicht für Lkw und Durchgangsverkehr.

Schulbusse benutzen den Radweg

Eine großräumige Umleitungsstreck ist ausgeschildert. Sie gilt allerdings nicht für Schulbusse. Sie dürfen während der Bauarbeiten ausnahmsweise den Radweg benutzen. Für Anlieger in Wolfsmünster gilt ein generelles Parkverbot innerhalb der gesamten Baustelle. Das gilt auch für die Ortsstraßen Heuberg und Baumgartenweg, damit der Baustellen- und landwirtschaftliche Verkehr ungehindert fließen kann.