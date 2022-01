Orthodoxer Brauch: Donausegnung in Niederalteich

Zum 28. Mal findet am Sonntag (9. Januar 2022) die Ökumenische Donausegnung in Niederalteich statt. Zum Fest der Taufe Jesu im Jordan wird das strömende Wasser als Symbol der Schöpfung Gottes gesegnet.

Frei strömende Gewässer anlässlich der Taufe Jesu segnen

Die beeindruckende Feier nach dem orthodoxen Brauch, am Fest der Taufe Jesu die strömenden Wasser zu segnen, bildet seit 1994 den jährlichen Höhepunkt der monatlichen Schöpfungsgebete am Niederalteicher Donauufer.

Ins Leben gerufen wurde die Donausegnung 1994 vom damaligen und inzwischen gestorbenen Abt der Benediktinerabtei Niederalteich Emmanuel Jungclausen. So wie in den griechisch- und russisch-orthodoxen Kirchen wird zu Segenworten aus der Liturgie der Wasserweihe bei der Donausegnung in Niederalteich drei Mal ein Kreuz in den Fluss geworfen.

Symbol für christlichen Widerstand gegen die Staustufenpläne

Entstanden ist die Feier aus dem Protest gläubiger Christen seit den 1980er-Jahren gegen den geplanten Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen mit den umstrittenen Staustufen. Die Staustufenpläne sind inzwischen zwar vom Tisch, die Gläubigen aber treffen sich jedoch weiterhin einmal im Monat zum Donaugebet, um für den Erhalt der frei fließenden Donau zu beten.

Festansprache am Donauufer

Der katholische Dekan Heinrich Blömecke aus Moos, die evangelische Pfarrerin Astrid Sieber und Pfarrer Josef Göppinger vom Aktionskreis „Lebendige Donau“ laden zur Feierlichen Ökumenischen Donausegnung am Sonntag um 17 Uhr ein. Domkapitular Heribert Schauer, Dekan in Neuötting und gebürtig aus Niederalteich, wird die Festansprache am Donauufer halten.

Wegen der Pandemie-Bestimmungen wird auf die traditionelle Lichterprozession und den Vespergottesdienst in der Basilika verzichtet. Es gelten die vorgeschriebenen Abstandsregeln und gebotenen Hygienevorschriften wie Mundschutz.