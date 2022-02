Orkantief "Ylenia": Sturm in Bayern bisher glimpflich verlaufen

Orkantief Ylenia zieht über Bayern - seit Dienstagabend 22 Uhr warnt der Deutsche Wetterdienstes (DWD) auch im Freistaat vor orkanartigen Böen. Während Ylenia in der Nacht etliche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr beschäftigte, ist es bisher jedoch nicht zu größeren Sturmschäden gekommen.

Oberfranken: 23 umgestürzte Bäume in einer halben Stunde

In Oberfranken etwa verlief die Nacht ruhig - ab etwa 5 Uhr habe Ylenia jedoch für zahlreiche Einsätze gesorgt, heißt es auf Nachfrage des BR in den Integrierten Leitstellen (ILS) in Oberfranken. So seien beispielsweise in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach innerhalb einer halben Stunde 23 auf Fahrbahnen gestürzte Bäume gemeldet worden, die ILS Hochfranken zählte gegen 05:30 Uhr bereits bis zu 25 Einsätze.

Bei Konradsreuth im Landkreis Hof seien zwei Personen leicht verletzt worden, asls ein Baum auf ein vorbeifahrendes Auto stürzte. Zudem seien Bauzäune und Baugerüste wegen des Sturms eingestürzt. Tauwetter und Regen hätten in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth eine Straße unterspült.

Relativ ruhige Nacht in Oberbayern

In Oberbayern gingen beim Polizeipräsidium in Rosenheim, das für das gesamte südliche Oberbayern zuständig ist, bis zum frühen Morgen fünf sturmbedingte Anrufe ein – laut einem Sprecher "nix Dramatisches, vereinzelt Bäume auf kleineren Straßen". Auch bei der Integrierten Leitstelle in Rosenheim verlief die Nacht ruhig. "Kein Anruf wegen des Unwetters", sagte ein Sprecher auf BR-Anfrage.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt verzeichnete bis zum Morgen 20 Sturmeinsätze– überwiegend wegen Ästen, die die auf Straßen gefallen waren, und wackelnden Verkehrszeichen, die gesichert werden mussten.

In München wurden lediglich sechs kleinere Unwettereinsätze etwa durch umgeworfene Bauzäune gemeldet. Nach der "sehr, sehr ruhigen Nacht" rechnet man dort in der Integrierten Leitstelle mit "mehr relevanten Einsätzen" im Laufe des Tages.

S-Bahnen im Münchner Umland betroffen

Bei der Münchner S-Bahn ist die Strecke zwischen Geltendorf und Puchheim gesperrt, weil ein Baum auf die Oberleitung gefallen ist. Betroffen davon sind die S4 und die S20. Im Regionalverkehr der Bahn ist die Strecke zwischen Puchheim und Fürstenfeldbruck gesperrt. Hier befinden sich laut Bahn "Gegenstände auf der Strecke".

Solaranlage im Landkreis Augsburg vom Dach geweht

Auch in Schwaben mussten Einsatzkräfte ausrücken. In Langerringen im Landkreis Augsburg knickte der Sturm einen Strommast um, sodass die Kabel auf einer Straße hingen und der Netzbetreiber alarmiert werden musste. Im Augsburger Stadtteil Pferrsee wehte der Wind eine zwölf Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage vom Dach. Insgesamt waren die Augsburger Polizeikräfte in der Nacht laut eigenen Schätzungen rund 15 Mal wegen des stürmischen Wetters im Einsatz. Im Allgäu verlief die Nacht ruhig und ohne Sturmschäden.

Unfälle wegen umgestürzter Bäume im Landkreis Regensburg

In Mittelfranken mussten hauptsächlich umgestürzte Bäume von den Straßen geräumt werden. In der Oberpfalz meldete die Polizei rund ein Dutzend Einsätzewegen umgestürzter Bäume, oder weil Verkehrsschilder oder andere Gegenstände durch die Gegend flogen. In einem Fall wurde ein Pkw-Anhänger vom Wind umgeworfen. Zudem ereigneten sich im Landkreis Regensburg zwei Verkehrsunfälle, hier waren jeweils Autofahrer mit ihren Fahrzeugen mit umgestürzten Bäumen zusammengestoßen. Es wurde niemand verletzt.

Mit weiteren Unwettern wird gerechnet

In Niederbayern hat Ylenia bislang keine größeren Schäden angerichtet. Das berichtet das Polizeipräsidium auf BR-Anfrage. Die Unwetterwarnungen sind für viele Bereiche in Niederbayern aber noch aktiv. In Spiegelau oder Sankt Oswald-Riedlhütte im Landkreis Freyung-Grafenau oder Bodenmais im Landkreis Regen gilt weiterhin die höchste Unwetterwarnung. Gewarnt wird vor Orkanböen mit bis zu 130 km/h und mehr.