Originelle Weihnachtsidee: Auto als Christbaumständer

Auf dem Gelände des Abschleppunternehmens in Rednitzhembach werden Besucher derzeit von einem riesigen Weihnachtsbaum begrüßt. Sein Stamm steckt im Schiebedach eines alten Autos, das in knalligen Farben lackiert ist – das sieht aus wie ein Berg bunter Geschenke. Die Form des Autos ist noch zu erkennen, aber ansonsten ist vom Opel nicht mehr viel übrig geblieben. Spiegel, Scheiben, Stoßstangen, alles glitzert und blinkt.

Airbrush-Aktion mit befreundetem Lackierer

Tim Schwanfelder hat mit der Aktion eine Idee seines Vaters wieder aufgegriffen. Der hatte vor zehn Jahren schon einmal einen alten Golf zum Christbaumständer umfunktioniert. Das wollte sein Sohn, ein Karosseriebaumeister, nun perfektionieren. Zusammen mit dem Lackierer Julian Hümmer verpasste er dem alten Corsa eine neue, bunte, weihnachtliche Hülle. Den Wagen organisierte er mit seinem Bruder Jonas von einem Schrotthändler "Wichtig war, dass er ein Schiebedach hat, damit wir wenigstens keine Arbeit mit dem Dach haben", erklärte er.

Stahl-Konstruktion für den Ständer

Um das Wageninnere kümmerte sich vor allem Jonas. Der hat gerade seine Meisterprüfung im Mechatroniker-Handwerk abgeschlossen – "doch damit hatte das nur am Rande zu tun", so der frischgebackene Meister. Den Innenraum haben die Brüder bis auf die Rückbank vollkommen entkernt, mehrere Stahlstreben in den Innenraum geschweißt und einen stabilen Ständer in das Wageninnere gebaut, so Tim Schwanfelder: "Damit der Baum nicht beim nächsten Wind umgehauen wird."

Mit dem Bergekran in den Wald

Auch den Fuhrpark der Firma haben die beiden ordentlich eingesetzt. Mit dem Bergekran, mit dem sie sonst verbeulte Unfallautos von den Straßen holen, haben sie den Baum aus dem benachbarten Forst geholt, anschließend in den Corsa eingefügt. Und mit Steiger und Hebeboden hat die ganze Familie mit angepackt, um den Baum mit Kugeln und Lichterkette weihnachtlich zu schmücken.

Lichterglanz an der Staatsstraße nach Roth

Zwischen Werkstatt und Tankstelle hat die Tanne nun ihren Platz gefunden, ist von der Staatsstraße zwischen Rednitzhembach und Roth gut zu sehen. Und es leuchtet nicht nur die Lichterkette am Weihnachtsbaum – auch der bunt lackierte Auto-Ständer strahlt von innen, damit der bunte Paketstapel mit der Aufschrift "Frohe Weihnachten" ebenfalls gut zu sehen ist.