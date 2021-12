Original Braunvieh: Allgäuer Landwirte wollen Rinderrasse retten

Manfred Ferling steht auf einer weitläufige Weide und pfeift laut: Dutzende braune Kuhköpfe drehen sich um und mustern den Ostallgäuer Landwirt. Dann trotten die dunkel- bis graubraunen Kühe gemächlich zu ihm. Von allen Seiten kommt das Allgäuer Original Braunvieh näher und schnuppert neugierig an Manfred Ferlings ausgestreckter Hand.

Original Braunvieh: Allgäuer Tradition

Eines wird schnell deutlich: Der Landwirt liebt sein Allgäuer Original Braunvieh. Vom Frühjahr bis in den Herbst lässt er seine Milchkühe draußen auf der Weide in der Nähe von Irsee stehen. "Das Braunvieh ist Allgäu, Regionalität und Identität", sagt Ferling. Die Rinderrasse sei Tradition und Brauchtum. "Das ist einfach ein Stück Heimat, das gehört dazu wie das Salz in der Suppe."

Leistungsfähigere Kühe verdrängen Braunvieh

Lange Zeit war das Original Braunvieh mit seinen Hörnern und buschigen Ohren vorherrschend im Allgäu. Doch dann kam der Bruch in den 60er-Jahren: Die amerikanische Braunvieh-Rasse "Brown Swiss" wurde mit eingekreuzt, um leistungsfähigere Tiere zu züchten. Der Fokus lag vor allem auf mehr Milch.

"Brown Swiss" oder das "Deutsche Braunvieh" ist heute vielerorts zu sehen, geschätzt leben laut Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten bis zu 150.000 Tiere in den Allgäuer Landkreisen. Wobei auch der Bestand dieses Braunviehs in den vergangenen Jahren gesunken ist. Denn viele Landwirte setzen aufgrund wirtschaftlichen Drucks immer mehr auf Fleckvieh oder das Holstein-Rind. Diese Rinderrassen sollen mehr Milch und Fleisch bringen.

Original Braunvieh passt perfekt auf die Alpe

Bio-Landwirt Manfred Ferling findet es furchtbar, dass das Original Braunvieh fast ausgerottet wurde. Denn die Tiere seien perfekt an das Leben auf der Alpe und den Bergen angepasst. "Original Braunvieh ist kompakter, kleiner, kräftiger, stämmiger, dass die Sicherheit am Berg gewährleistet ist", erklärt Ferling. "Ich will eine problemlose Kuh, eine gesunde Kuh, deswegen ist mir das Braunvieh ans Herz gewachsen."

Rinder bieten Fleisch und hochwertige Milch

Manfred Ferling gehört zum Vorstand des Allgäuer Original Braunviehzuchtvereins. Dieser will die stark gefährdete Rinderrasse erhalten. Denn das Braunvieh bewahrt nicht nur eine Allgäuer Tradition, sondern bietet auch Vorteile. Das Original Braunvieh ist eine Zweinutzungsrasse, bietet also zum einen Milch, aber auch Fleisch. "Klasse statt Masse", nennt es Manfred Ferling. Zwar geben die Kühe weniger Milch als andere Rinderrassen wie das Fleckvieh, dafür enthält sie mehr Fett und Eiweiß – das ist gut für den Allgäuer Käse. Auch die Kälber und das feinfaserige Fleisch der muskulösen Tiere sind gefragt.

Original Braunvieh-Bestand erholt sich langsam

Für Manfred Ferling und andere engagierte Landwirte gute Gründe, um das Original Braunvieh zu züchten. Und der Bestand erholt sich: Vor 15 Jahren lebten laut Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten in Kempten bayernweit nur noch 250 dieser Tiere, heute sind es knapp 580.

Gefährdete Rinderrassen werden laut Amt staatlich gefördert, 180 Euro pro Kuh bekommen Landwirte wie Manfred Ferling. Die Förderung ist als finanzieller Ausgleich und Anreiz gedacht, da die Tiere eine geringere Leistung haben und den Landwirten dadurch meist ein wirtschaftlicher Nachteil entsteht.