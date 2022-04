Orientierung für Geflüchtete: Apps, Hotlines und Berufsberatung

"Ich will nicht rumsitzen, ich will arbeiten". Diesen Satz sagen Geflüchtete aus der Ukraine immer wieder. Die Massenzustrom-Richtlinie der Europäischen Union macht es möglich: Die Geflüchteten aus der Ukraine müssen sich bei einer kommunalen Behörde registrieren lassen. Dann bekommen sie einen Aufenthaltstitel, mit dem auch die Arbeitserlaubnis verknüpft ist. Es gibt zahlreiche Info-Portale, außerdem werden inzwischen Hotlines und Beratungsstellen eingerichtet.

Wo finde ich Informationen?

Es gibt mehrsprachige Informationsseiten unterschiedlicher Behörden und Institutionen. Das Bundesinnenministerium beantwortet auf der Seite germany4ukraine.de mehrsprachig Fragen zu vielen Themen, unter anderem zu Einreise und Unterkunft. Für Sprach- und Integrationskurse ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ein wichtiger Ansprechpartner.

Informationen hat das BAMF mehrsprachig online gestellt – und zwar in deutscher, englischer, russischer und ukrainischer Sprache. Noch ist das Angebot von Sprachkursen für ukrainische Geflüchtete im Aufbau. Es müsse erweitert und aufgerollt werden, sagt beispielweise Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Integreat-App lotst durch Behörden-Dschungel

Wer als ehrenamtlicher Helfer aber auch Geflüchteter zielgenaue Hilfe in der Stadt oder dem Landkreis braucht, lädt sich am besten die Integreat-App auf das Handy. Die App funktioniert wie ein Lotse durch Behörden in der jeweiligen Kommune, etwa in Bezug auf medizinische Angebote, Angebote für Kinder und Jugendliche und unterschiedliche Anlaufstellen. Das Angebot gibt es in mehreren Sprachen, unter anderem auf Englisch und Russisch.

Inzwischen gibt es auch Infos speziell für Ukrainerinnen und Ukrainer. Die App gibt es für zahlreiche Städte und Landkreise in Bayern, darunter München, Augsburg, Nürnberg, Ansbach und Fürth. Entwickelt hat die App die Tür an Tür Digital Factory. Man bekommt sie kostenlos überall da, wo man Apps herunterladen kann.

Handbuch Deutschland

Mehrsprachig ist beispielsweise auch das Handbook Germany der "Neuen deutschen Medienmacher*innen", einem Zusammenschluss von Medienschaffenden mit und ohne Migrationsgeschichte.

Nach Angaben der Organisation finden Neuankommende im digitalen Handbuch niedrigschwellige und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Informationen rund um Einreise, Aufenthalt und Leben in Deutschland in vier Sprachen (Ukrainisch, Russisch, Deutsch und Englisch) sowie vertrauenswürdige Unterstützungsangebote. Die Seite wird fortwährend aktualisiert.

Fragen und Antworten zum Thema Arbeit

Auch die Arbeitsagenturen haben inzwischen Hotlines eingerichtet, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in russischer und ukrainischer Sprache Fragen direkt und persönlich beantworten. Infos auf Deutsch, Ukrainisch, Russisch und Englisch gibt es auf den Seiten der Bundesagentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de/ukraine.

Zusätzlich gibt es eine Beratungs-Hotline, bei der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bayerischen Agentur für Arbeit Fragen in ukrainischer und russischer Sprache beantworten (Telefon: 0911/178-7915).

Private Jobvermittlung und Berufsberatungen

Diverse Unternehmen und Privatinitiativen bieten Unterstützung an. Das Projekt "Unternehmer Patenschaften" aus Regensburg ist eine Jobbörse, auf der Firmen aus Bayern offene Stellen für Geflüchtete aus der Ukraine anbieten können. Die Stellenangebote werden in deutscher und ukrainischer Sprache veröffentlicht. Unterstützt wird das Projekt vom Sozialreferat der Stadt Regensburg. Auch die Deutsche Bahn hat eine eigene Berufsberatung eingerichtet. Telefonisch ist sie werktags nur für zwei Stunden zwischen 8 und 10 Uhr erreichbar (030/29734949).

Es gibt zahlreiche private Anbieter von Jobbörsen. Ein Portal für eher jüngere Jobsuchende aus der Ukraine ist zum Beispiel imagine-ukraine.org. Die Macher haben bereits Erfahrungen mit der Integration und Vermittlung von Geflüchteten aus Afghanistan gesammelt und nun eine Plattform speziell für Ukrainer eingerichtet.

Anerkennung der Ausbildung oder des Berufsabschlusses

Die Anerkennung von Ausbildungs- und Berufsabschlüssen aus dem Ausland ist in Deutschland kompliziert. Zumal es unterschiedliche Anlaufstellen und Behörden je nach Beruf gibt. So gibt es beispielsweise für Berufe aus dem Bereich der Industrie- und Handelskammern die IHK FOSA mit Sitz in Nürnberg. Für andere Berufe sind auch die Bundesländer zuständig, etwa für Lehrer. Hierbei sind die Hürden in manchen Bundesländern wie etwa in Bayern besonders hoch.

Eine Orientierung zum Thema Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse bietet eine Seite der Bundesregierung in elf Sprachen, darunter Russisch und Polnisch: anerkennung-in-deutschland.de.

Bundesagentur für Arbeit: Integration wird ein langer Weg

Einige Programme oder Projekte wie zum Beispiel die Integreat App stammen aus der Zeit, als viele syrische Geflüchtete nach Deutschland kamen. "Wir haben aus der Flüchtlingskrise 2015/2016 gelernt", sagt Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit. Erwartungen, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine aufgrund des hohen Bildungsniveaus den Fachkräftemangel in Deutschland beheben könnten, dämpft der Bundesagentur-Vorstand.

Die aktuelle Zuwanderung werde dabei helfen, sei aber nicht die Lösung. Vorrangig gehe es um die humanitäre Hilfe. "Die Integration wird ein langer Weg", so Daniel Terzenbach heute in Nürnberg.