Orgeln im Hitzestress: Sie zischen und heulen

Hohe Temperaturen von 26 Grad auf der Empore der Lorenzkirche setzen der großen Orgel mit mehr als 8.000 Pfeifen zu: Es zeigen sich immer mehr Risse in den Holzpfeifen, Ventile sind undicht oder Lederteile an den Orgelteilen reißen ein. Register lassen sich nicht mehr ein- oder ausschalten. Wenn Kantor Matthias Ank spielt, klingen manche Töne wie Zischen und Heulen. Eine ab dem 20. August geplante Konzertreihe in der Lorenzkirche musste deshalb abgesagt werden.

Erste Hilfe leisten Luftbefeuchter

Seit einer Woche versuchen Orgelbauer die schlimmsten Schäden zu beheben. Als erste Hilfe wurden in der großen Orgelanlage der Lorenzkirche vier Luftbefeuchter aufgestellt. Jeden Tag verdunsten dort 60 Liter Wasser. Über eine enge Wendeltreppe müssen die Mesner das Wasser zur Empore schleppen. Ziel ist es wieder über 45 Prozent Luftfeuchtigkeit zu erreichen. Das würde verhindern, dass das Holz noch mehr arbeitet und reißt.

Orgeln erleiden Risse und Brüche

Orgelbauer Dominik Friedrich aus dem fränkischen Oberasbach wird momentan zu vielen Orgeln gerufen. Er kümmert sich auch um die große Orgel in der Lorenzkirche. Die extreme Trockenheit hat dazu geführt , dass sich manche Tasten nicht mehr bewegen lassen oder gar permanent klingen. Das Wichtigste ist für den Orgelbauer, die Luftfeuchtigkeit in der Kirche zu verbessern, damit das Holz nicht arbeitet und reißt. Auch wenn viele Orgeln auf dem ersten Blick aus Metallpfeifen bestehen, stehen dahinter große Holzpfeifen. Als organisches Material reagiert es sehr sensibel auf die Hitze.

Vorbeugen besser als Reparieren

Zerstörte oder beschädigte Teile der großen dreiteiligen Orgelanlage in der Lorenzkirche wurden ersetzt und repariert. Den ganzen Schaden kann Orgelbauer Dominik Friedrich allerdings erst abschätzen, wenn die Temperaturen sinken. Entscheidend ist für ihn, dass im kommenden Jahr rechtzeitig Präventivmaßnahmen erfolgen. Eine dauerhafte Klimaanlage wäre ein wichtiger Schritt und eine Wasserleitung in die Empore der Lorenzkirche. Das kann aber richtig ins Geld gehen. Falls die extreme Witterung sich in den Folgesommern fortsetzt, müssten Lösungen für eine nachhaltige Vorsorge gefunden werden.