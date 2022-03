Orgel als Bausatz: "Die Königin der Instrumente“ im Kleinformat

Die Orgel gilt als "Königin der Instrumente" – jetzt gibt es sie auch im Baukastenformat für den Wohnzimmertisch. Am Freitag wurde der neue Orgelbausatz an der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth vorgestellt. Das Ziel ist dabei, Nachwuchs für das imposante Instrument zu begeistern und es greifbarer für alle Altersklassen zu machen. Der Bausatz ist Teil der gemeinsamen Kampagne "Mach Kirchenmusik“ der Landeskirche, des Kirchenmusikverbandes und der Förderstiftung der Hochschule für evangelische Kirchenmusik.

Miniatur-Orgel in einer Stunde aufgebaut

Seit drei Jahrhunderten gehört Orgelmusik zum Gottesdienst dazu. Doch wer kennt schon eine Orgel von innen? Genau da setzt der Orgelbausatz an. Er besteht aus rund 130 Einzelteilen kann – mit etwas Übung – in einer knappen Stunde aufgebaut werden. Danach passt die Miniatur-Orgel auf einen Wohnzimmertisch. Ist das Instrument samt kleiner Pfeifenorgel, Tasten, Windladen und Balg fertig, kann darauf gespielt werden. Es besteht nahezu komplett aus Holz.

Kinder können darauf ebenso wie Studenten und Studentinnen oder auch Senioren auf ganz einfache Weise mit dem üblicherweise sehr großen Instrument in Berührung kommen, die kleine Orgel ausprobieren und "einen Blick hinein und hinter die Kulissen werfen", so Kirchenrat Wolfgang Böhm. "Wir wollen neugierig und Lust machen, die Orgel zu entdecken und kennenzulernen", so Böhm weiter.

Orgel soll in Lehrplan integriert werden

Dass die Orgel ein "Auslaufmodell" sei, stimme einfach nicht, so Wolfgang Döberlein von der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth. Die Komplexität und Bandbreite des Instrumentes decke sehr viel ab. Dank des Bausatzes könnten jetzt auch schon kleinere Kinder an das Instrument herangeführt werden. "Ich bin relativ sicher, dass das ein sehr gutes Projekt werden wird." Auch an der Hochschule in Bayreuth soll der Bausatz künftig in den Lehrplan integriert werden.

Eine Mini-Orgel zum Ausleihen

Gebaut wird der Bausatz namens "Al:legrO2 von der Waldkircher Orgelbaufirma "Jäger und Brommer" und kostet rund 6.800 Euro. Er kann für eine Woche beim Verband Evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Bayern mit Sitz in Nürnberg ausgeliehen werden. Bereits jetzt stehen auf der Ausleihliste neun Interessenten aus unterschiedlichen Dekanatskantoren, "sogar ein katholischer", betont Regionalbischöfin und Vorsitzende der Förderstiftung der Hochschule, Dorothea Greiner, schmunzelnd. Bis Montag bleibt der Bausatz noch in Bayreuth, dann macht er sich bereits auf die Reise nach Mittelfranken.

Orgelmusik und Orgelbau sind seit 2017 immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Im Jahr 2021 wurde die Orgel zum „Instrument des Jahres“ erklärt.