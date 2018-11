Organspende: Transplantationsarzt Banas dringt auf neue Regeln

Mit einer so genannten Orientierungsdebatte ohne Abstimmung und Fraktionszwang steigen die Bundestagsabgeordneten heute in das Thema Organspende ein. Dem Regensburger Transplantations-Mediziner Bernhard Banas zufolge muss sich die Situation dringend verbessern. In Deutschland warte man zu lange auf ein Organ - mit entsprechend reduzierten Überlebenschancen, so der Leiter der Nephrologie am Uniklinikum Regensburg.

"Das Problem ist ganz einfach, dass den wenigsten von uns wirklich klar ist, wie schlimm die Situation wirklich ist." Prof. Bernhard Banas

Während man woanders ein Jahr oder eineinhalb Jahre auf eine Niere warte, müsse man in Deutschland sieben oder acht Jahre auf eine Transplantation warten, "viele Leute auch mehr als 10 Jahre", so Banas im BR-Interview. In Spanien, Tschechien oder Österreich sei die Situation besser, hier gebe es eine Kultur pro Organspende und Transplantation. Dazu kämen entsprechende gesetzliche und nicht-gesetzliche Rahmenbedingungen.

"Bei uns ist das ein Tabuthema, über das man am liebsten nicht sprechen will", bemängelt Mediziner Banas. In Deutschland habe man "den Ausnahmefall zur Normalität gemacht": Man muss einen Organspendeausweis ausfüllen, um als Spender in Frage zu kommen. In anderen Ländern sei jeder prinzipiell Organspender, der sich nicht dagegen ausspricht. Angehörige können Einspruch einlegen.

Widerspruchslösung in anderen Ländern üblich

Dies entspricht dem Vorschlag, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gemacht hat. Spahns Plan einer doppelten Widerspruchslösung sieht vor, dass jeder grundsätzlich als Spender gilt, wenn er dem nicht ausdrücklich widersprochen hat. Als zusätzliche Hürde werden, wenn kein Widerspruch vorliegt, die Angehörigen gefragt.

Der Regensburger Mediziner Banas hält es für einen überfälligen Schritt, die Organspende anders zu organisieren. Die Menschen hätten laut Umfragen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kein Problem mit der Organspende. Fast jeder würde in einer Notlage auch transplantiert werden wollen. 84 Prozent der Bevölkerung stünden einer Organentnahme nach Eintritt des Todes prinzipiell positiv gegenüber.

Erste Verbesserungen bei der Organspende in Sicht

Positiv bewertet Banas deshalb den Gesetzentwurf für bessere Strukturen und bessere Zusammenarbeit bei der Organspende. Das Bundeskabinett hat ihn bereits beschlossen, das Parlament muss noch zustimmen. "Da kann man davon ausgehen, dass wir vielleicht Anfang nächsten Jahres schon eine spürbare Verbesserung der Situation bekommen", hofft Banas. Der Gesetzentwurf soll vor allem Hindernisse in den Kliniken aus dem Weg räumen. Er sieht unter anderem höhere Vergütungen für die Kliniken und mehr Freiraum für Transplantationsbeauftragte vor.

Die Diskussion über eine Widerspruchslösung hingegen wird sich nach Banas' Einschätzung noch mindestens ein Jahr hinziehen. Sie sei eine generelle ethische Debatte: "Wie stellt man sich als Gesellschaft auf? Ist man eine solidarische Gesellschaft, wo man im Tod den anderen Mitgliedern der Gesellschaft noch helfen will?"