Organspende: Seine Schwester schenkte ihm ein zweites Leben

Vor gut eineinhalb Jahren bekam Thomas Hoffmann die Hiobsbotschaft. Seine Nieren sind so geschädigt, dass sie kaum noch arbeiten. Der 46-Jährige aus Altenstadt bei Weiden hat eine vererbte Nierenkrankheit. Im Laufe der Jahre wachsen in seinen Nieren Zysten heran, die immer größer werden und das Organ Schritt für Schritt kaputt machen.

Für die Ärzte war klar: Er braucht so bald wie möglich eine neue Niere. Für Hoffmann gab es deshalb nur zwei Optionen, erzählt er im Gespräch mit dem BR. Entweder er bekomme ein Spenderorgan oder er müsse jeden zweiten Tag eine Dialyse, also eine Blutwäsche, machen.

Schwester spendet Niere

Auch der Vater von Thomas litt an der schweren Nierenkrankheit. Für ihn konnten die Ärzte aber kein Spenderorgan finden. Er musste an die Dialyse und verstarb an der Krankheit. Mitanzusehen, wie der eigene Vater immer kränker wird, war für die Geschwister Manuela und Thomas eine einschneidende Erfahrung. Deswegen war für Manuela schnell klar: Sie will ihrem Bruder helfen.

Wochenlang medizinische Checks von Kopf bis Fuß

Ein Organ zu spenden ist aber nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Die Geschwister mussten sich wochenlang medizinisch von Kopf bis Fuß durchchecken lassen. Außerdem haben sie sich kritische Fragen einer Ethikkommission stellen müssen. Dadurch soll unter anderem geprüft werden, ob die Spende freiwillig ist.

Deutsche Organspende-Liste ist lang

Gut 8.500 Menschen stehen in Deutschland momentan auf der Organspende-Liste. Laut Bundesgesundheitsministerium stirbt alle acht Stunden ein Mensch auf der Warteliste, weil kein passendes Spender-Organ zur Verfügung steht. Pater Klaus Schäfer kann bei diesen Zahlen nur den Kopf schütteln. Er ist Klinikseelsorger an der Universitätsklinik Regensburg und hat schon mehrere Bücher über das Thema Organspende geschrieben.

Seiner Meinung wird zu lässig bis fahrlässig mit dem Thema umgegangen und viel zu wenig Menschen interessieren sich dafür. Er fordert deshalb die Einführung einer Widerspruchsregelung. In diesem Fall ist jeder Mensch automatisch Organspender, außer er widerspricht zu Lebzeiten.

Ein Wechselbad der Gefühle

Als Ärzte und Kommission grünes Licht gaben, ist Manuela Beer bewusst geworden, was für ein großer Schritt die Organentnahme ist. "Da waren schon so kurze Augenblicke, wo ich gedacht habe: Ich muss wirklich verrückt sein, dass ich das mit mir machen lasse", erzählt die 49-Jährige dem BR. Sie habe es aber nie bereut, schiebt sie gleich hinterher. Am Ende sind beide Operationen gut verlaufen und Thomas kann weiterhin ein ganz normales Leben führen.

Medikamente, damit Organ nicht abgestoßen wird

Damit das Organ nicht abgestoßen wird, muss Thomas etliche Medikamente einnehmen. Manuela hingegen muss nichts einnehmen, auch ihre Ernährung oder ihren Lebensstil muss sie nicht ändern. Nur bei der Einnahme bestimmter Medikamente, wie Schmerzmittel, sollte sie Rücksprache mit ihrem Hausarzt halten. Thomas hatte Glück, dass ihm seine Schwester geholfen hat. Dieses Glück hatten Menschen, die noch immer auf der Organspende-Liste stehen, bisher noch nicht.