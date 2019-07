Organspende: Ministerin ehrt Heiner Röschert aus Eibelstadt

Heiner Röschert erhielt den Preis am Mittwoch in der Landeshauptstadt. 2016 hat der Eibelstädter ein Netzwerk für Angehörige von Organspendern gegründet. Er will damit anderen Betroffenen helfen, indem er über seine Erfahrungen mit der Organspende berichtet.

Kinder bei Verkehrsunfall verloren

Bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall an Heiligabend 2011 verlor Röschert seine beiden Kinder. Sein Sohn besaß einen Organspendeausweis. Mit Heiner Röscherts Zustimmung konnten seinem Sohn fünf Organe entnommen werden. "Heiner Röscherts Engagement wirkt fast übermenschlich", würdigte Ministerin Huml den Einsatz des Mannes aus dem Landkreis Würzburg.