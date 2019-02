Organspende: Daniel aus Schwabmünchen wartet auf ein Herz

Daniel hat einen angeborenen Herzfehler. Der Einjährige aus Schwabmünchen leidet an einer dilatativen Kardiomyopathie, einer krankhaften Erweiterung des Herzmuskels. Retten könnte ihn nur eine Organspende. Statt wie andere Kinder die Welt zu entdecken, liegt der Bub auf der Intensivstation im Klinikum Großhadern in München – angeschlossen an ein künstliches Herz. Um gesund zu werden, braucht er ein Spenderherz.

Herzkranker Daniel „nimmt Situation, wie sie ist“

Vier Monate ist es her, dass die Ärzte die Diagnose zu Daniels krankem Herz gestellt haben, erzählt seine Mutter. Noch immer fällt ihr schwer, zu glauben, dass ihr Sohn todkrank ist. Der Junge sei aber tapfer: "Er nimmt die Situation, wie sie ist. Er lacht. Für die Kinder ist das nicht so schlimm wie für uns Eltern oder vielleicht auch für ältere Kinder", sagt sie.

Daniels Mutter: Organspende lässt Teil des eigenen Kind weiterleben

Seit ihr Junge so krank ist, sieht sie das Thema Organspende anders: "Wenn das Kind verstirbt, ist das das Schlimmste, was passieren kann. Aber wenn man jemand anderem helfen kann und ein Teil von meinem Kind anders weiterleben kann, ist das das Beste, was es in dem Fall noch gibt." Bundesweit werden etwa 30 Kinder-Herzen im Jahr transplantiert – die Warteliste ist gut doppelt so lang.

Arzt spricht sich für Widerspruchslösung bei Organspende aus

Dr. Nikolaus Haas, Chefarzt der Kinderkardiologie und Kindermedizin an der LMU München, berichtet, aus seiner Erfahrung könnten fast alle Kinder mit einem Spenderherz ein normales Leben führen. "Die können normal zur Schule gehen, in den Kindergarten", berichtet er. Um die Zahl der Organspenden steigen zu lassen, spricht sich Haas für die viel diskutierte Widerspruchslösung aus, bei der man zum Organspender wird, wenn man nicht ausdrücklich widerspricht. "Es ist völlig unverständlich, dass diese Chance auf ein normales Leben heutzutage so verringert ist,“ beklagt Hass.