Organischer Stromspeicher: Energiewende mit Technik aus Alzenau

Es klingt geradezu revolutionär: Grüne Energie, gewonnen durch Wind und Sonne, in einer Batterie gespeichert, die organischen Ursprungs ist. Das versprechen die in Alzenau entwickelten Organic-flow Batterien der Firma CMBlu. Auf dem Gelände des Uniper-Kraftwerks Staudinger an der bayerisch-hessischen Grenze soll diese Technik jetzt erstmals großskalig im Megawattbereich getestet werden – in einem prototypischen Stromspeicher. CMBlu und der Energieversorger Uniper schließen sich am Mittwoch dafür zusammen und werden künftig im Projekt UniBlu kooperieren.

Energiewende durch Batterien aus Unterfranken?

Die Entwicklung großer, wirtschaftlich arbeitender Stromspeicher ist eine zentrale Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Mit den organischen Solid-Flow-Batterien könnte das aus Sicht von Uniper und CMBlu gelingen. Bereits seit über zehn Jahren entwickelt CMBlu in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg gemeinsam mit Hochschulen und Industrieunternehmen das innovative Speichersystem – basierend auf organischen Elektrolyten. "Das Vorbild für unsere Technologie ist die Natur," so Peter Geigle, der Gründer von CMBlu. "Überall werden in der Natur organische Moleküle zum Speichern von Energie eingesetzt."

Natürliche, günstige und leistungsstarke Batterien

Organische Solid-Flow-Batterien seien aufgrund ihrer hohen Energiedichte mittlerweile auch großen Lithium-Ionen-Speichern überlegen – und sollen die Energiewende einen entscheidenden Schritt nach vorne bringen. Die Organic-Solid-Flow-Batterien sollen Geigle zufolge eine saubere Lösung zum Speichern von Energie sein und platzsparender als bisher übliche Stromspeicher.

Durch die Kooperation mit Uniper soll der organische Stromspeicher nun erstmals im industriellen Maßstab zum Einsatz kommen – am Kraftwerk Staudinger in Großkrotzenburg. Das entwickelte Speichersystem sei leicht skalierbar bis in den Gigawattbereich.

Batterietechnologie ohne seltene Rohstoffe

Die Technologie bietet weitere Vorteile: Sie ist unabhängig von internationalen Lieferketten, nicht explosiv und enthält keine seltenen Rohstoffe. Bereits im Mai dieses Jahres hat CMBlu eine Kooperation mit dem Energiedienstleister Burgenland Energie abgeschlossen. Das ambitionierte Ziel: Das österreichische Bundesland energieautark und klimaneutral zu machen.