Ordensfrau wegen Kirchenasyl vor Gericht - als Einzige in Bayern

Mutter Mechthild, die Äbtissin des Benediktinerinnenklosters Kirchschletten in der Oberpfalz, hat nach eigenen Angaben seit dem Jahr 2016 rund 30 Asylbewerberinnen und Asylbewerber Kirchenasyl in ihrer Abtei gewährt. Dafür muss sie sich nun doch vor dem Amtsgericht Bamberg verantworten. Der Vorwurf lautet: Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt.

Das Amtsgericht Bamberg hat die Verhandlung gegen die Ordensfrau für den 28. Februar angesetzt, so ihr Rechtsanwalt Franz Bethäuser im Gespräch mit der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Der Prozess hatte eigentlich schon im Sommer 2020 stattfinden sollen, wurde dann aber kurzfristig aufgrund von Ermittlungen in anderen Fällen von Kirchenasylgewährung gegen sie abgesagt. Das Gericht hatte ihr damals für den Fall einer Verurteilung eine "empfindliche Freiheitsstrafe" in Aussicht gestellt.

Anwalt: Verfahrenseinstellung "wegen geringer Schuld" abgelehnt

Die Benediktinerin sei derzeit die einzige Ordensfrau in Bayern, gegen die noch eine solche Anklage aufrechterhalten wird. Das Bayerische Oberste Landesgericht (BayOLG) hatte vor einem Jahr den erstinstanzlichen Freispruch eines Münsterschwarzacher Benediktiners bestätigt. Die Verurteilung einer Oberzeller Franziskanerin war daraufhin aufgehoben worden.

Bethäuser zufolge sei seiner Mandantin eine Verfahrenseinstellung "wegen geringer Schuld" und ohne Geldauflage angeboten worden. Diese Vorgehensweise sei jedoch "nicht angebracht, nachdem das Bayerische Oberste Landesgericht so eindeutig entschieden hat, dass die Gewährung von Kirchenasyl keine Straftat ist".

Kirchenasyl auf Unterkunft und Verpflegung beschränkt

Das Oberste Landesgericht sieht den Tatbestand der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt nicht erfüllt, wenn sich das gewährte Kirchenasyl auf Unterkunft und Verpflegung beschränkt. In einem solchen Fall, ist man, dem Gericht zufolge, auch nicht verpflichtet, das Kirchenasyl aktiv zu beenden, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nach einer erneuten Härtefallprüfung den Asylantrag ablehnt. Diese Pflicht bestehe nur aufseiten des Flüchtlings oder der Geflüchteten sowie der Behörden.

Dossier muss ans BAMF übermittelt werden

Die Vorsitzende Richterin verwies auf bestehende Absprachen zwischen Behörden und Kirchen. Seit 2015 muss für jede im Kirchenasyl aufgenommene Person ein Dossier an das BAMF übermittelt werden. Darin drücke sich eine rechtswirksame Selbstbindung der Behörden aus. Demzufolge könne einem Vertreter der Kirche, der sich genau an diese Vereinbarung halte, kein pflichtwidriges Verhalten vorgeworfen werden.

Ordensfrau mit Göttinger Friedenspreis ausgezeichnet

Mutter Mechthild wurde wegen ihres Engagements für Geflüchtete im Jahr 2021 mit dem Göttinger Friedenspreis ausgezeichnet. "Was ich gemacht habe, war für mich selbstverständlich", sagte die Ordensfrau damals.