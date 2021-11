Orange Day: Aktionen gegen Gewalt an Frauen in Mittelfranken

Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen sind auch in Mittelfranken zahlreiche Aktionen geplant, unter anderem beteiligen sich Einrichtungen in Fürth, Erlangen, Ansbach und Nürnberg.

So informieren in Fürth heute unter anderen die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt und eine Präventionsbeamtin der Kriminalpolizei an Infoständen in der Innenstadt über Hilfsangebote für Frauen, die von Gewalt betroffen oder bedroht sind. Am Abend soll es eine praktische Anleitung zur Selbstbehauptung im Gemeindehaus der Auferstehungskirche geben. Außerdem wird am Abend das Fürther Stadttheater in orangefarbenes Licht getaucht – das Symbol der "Orange Days".

Erlanger Schloss orange erleuchtet

In Erlangen werden nach diesem weltweiten Vorbild ebenfalls Gebäude in der Farbe Orange angestrahlt: In diesem Jahr beteiligen sich erstmals die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) mit dem Erlanger Schloss, die Stadt Erlangen mit dem Rathaus sowie das Stadtmuseum an der Kampagne, heißt es aus der FAU.

Straße der Menschenrechte orange

In Nürnberg beteiligt sich der Zonta-Club in Kooperation mit dem Gostenhofer Frauentreff an der Kampagne "Orange the World", indem der Torbogen auf der Straße der Menschenrechte entsprechend beleuchtet wird.

Ein ursprünglich geplanter Flashmob wurde wegen der aktuellen Corona-Situation abgesagt, heißt es auf der Homepage des Frauen-Netzwerks.

"Stopp Gewalt"-Aktion mit Brottüten

Genauso wie von Fürther Bäckereien werden an der Ansbacher FOS/BOS heute außerdem Brottüten mit der Aufschrift "Stop Violence – Gewalt kommt mir nicht in die Tüte" verteilt.