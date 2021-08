Orange auf grünen Wegen: Straubings erster App-Fahrradverleih

Fahrradprojekte in Städten liegen im Trend: sei es mit Pop-up-Radwegen oder geschützten Fahrradwegen. So soll die umweltfreundliche Fortbewegungsart attraktiver gemacht werden. Im Rahmen des Projekts "Auf Straubings grünen Wegen" startet in der Gäubodenstadt kommende Woche ein Fahrradverleihsystem, das per App funktioniert. Die orangefarbenen Fahrräder, quer über das Stadtgebiet verteilt, sind schon jetzt Hingucker.

Aufsperren und Bezahlen per App

Wie die Stadt Straubing mitteilt, können ab kommender Woche an insgesamt zehn Standorten über 30 Räder ausgeliehen und zurückgegeben werden: zum Beispiel am Tiergarten, am Freibad oder am Bahnhof.

In den ersten vier Wochen ist die erste halbe Stunde Fahren gratis, so die Stadt. Eine ganze Stunde kostet 50 Cent. Je länger die Nutzungsdauer, desto günstiger wird es: Für einen ganzen Tag zahlt man laut App zum Beispiel sieben Euro. Es ist auch möglich, sich ein Fahrrad über mehrere Tage zu mieten.

Bezahlt werden kann per Kreditkarte oder Paypal in der App "donkey.bike" auf dem Handy. Auch aufgesperrt wird das Fahrrad per App. Wer das Rad nicht mehr braucht, wird von der App zum nächstgelegenen Abstellpunkt geleitet.