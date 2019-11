Optimismus beim mittelfränkischen Einzelhandel

Ein Umsatz von zwei Milliarden Euro würde einer Steigerung von 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprechen, teilt der Handelsverband weiter mit. Insgesamt sei die Stimmung bei den mittelfränkischen Händlern deswegen positiv.

Onlinehandel wächst weiter

Allerdings würden immer mehr Geschenke und Gutscheine im Internet gekauft, sagte HBE-Bezirksgeschäftsführer Uwe Werner, der zudem mit wahren Online-Rabattschlachten rechnet. Als Grund für die Zuversicht der Händler nannte Werner die gute Wirtschaftslage, die sinkende Arbeitslosigkeit und steigende Einkommen.

Lieber Laden als Webseite

Trotz des zunehmenden Onlinehandels, würden Geschenke nach wie vor lieber im Laden gekauft: Von den zwei Milliarden Umsatz entfielen nur etwa 275 Millionen Euro auf Geschenke, die per Mausklick gekauft würden. Das sei allerdings eine 10-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Nach Angaben des HBE erzielt der stationäre Handel knapp 20 Prozent seines Jahresumsatzes in den letzten beiden Monaten, beim Onlinehandel sei es sogar ein Viertel.

Unterschiedliche Erwartungen

Bei den Erwartungen des Einzelhandels zeige sich zudem ein differenziertes Bild: Kleinere Unternehmen gehen mit geringeren Erwartungen in die letzten Wochen des Jahres, während größere Unternehmen in guten Lagen und geschenkaffine Branchen mit deutlich besseren Geschäften rechnen. Online werden zu Weihnachten vor allem Bücher, Kleidung, Musik, Computer-Hardware und Spielzeug bestellt. Der stationäre Spielwarenhandel und Juweliere machen im Weihnachtsgeschäft teilweise dreimal so viel Umsatz wie während des restlichen Jahres.

Kaum neue Trends

Unter dem Christbaum werden nach Einschätzung des HBE in diesem Jahr vor allem wieder die Klassiker liegen: Bücher, Spielzeug, Bekleidung, Parfüm, Schmuck und nicht zuletzt Fernseher und Smartphones.