vor etwa einer Stunde

Opposition und Umweltverbände fordern mehr Klimaschutz in Bayern

Ein breites Bündnis aus bayerischen Oppositionsparteien und Umweltgruppierungen will am Donnerstagmittag zehn Forderungen für effektiven Klimaschutz in Bayern veröffentlichen. Es hat dafür einen symbolträchtigen Ort gewählt: den Zugspitz-Gletscher.