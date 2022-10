Neue Untersuchungsausschüsse: Opposition nimmt Söder ins Visier

Es sind schwerwiegende Vorwürfe, die die Landtagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP gegen die Staatsregierung erheben: Fehlende Transparenz, Vertuschung, Verschwendung von Steuergeld. Die drei Oppositionsfraktionen halten es daher für notwendig, in den letzten Monaten der laufenden Legislaturperiode noch zwei weitere Untersuchungsausschüsse im Bayerischen Landtag einzusetzen: zur Kostenexplosion und deutlichen Verzögerung beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München sowie zur Finanzierung des Zukunftsmuseums in Nürnberg. In beiden Fällen sehen die Fraktionen insbesondere Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Verantwortung.

SPD: "Söders Berliner Flughafen"

Auch wenn mit den beiden Untersuchungsausschüssen viel Arbeit verbunden sei, sei es aus Sicht der drei Oppositionsfraktionen dringend notwendig, beide Sachverhalte zu untersuchen. In beiden Fällen gehe es um den Umgang mit öffentlichen Mitteln. Beim Zukunftsmuseum in Nürnberg stehe der Verdacht im Raum, dass Söder - damals noch als Finanzminister - "unter Bruch aller Regeln" ein Prestigeprojekt durchgesetzt und eine "massive Kostensteigerung" durchgedrückt habe, sagte SPD-Fraktionschef Florian von Brunn.

Im Fall der zweiten Stammstrecke wirft er dem Ministerpräsidenten vor, es scheine ihm "herzlich egal" zu sein, "dass die Kosten explodieren und dass der Zeitplan aus den Fugen gerät". Söder habe schon im Oktober 2020 weitergehende Informationen bekommen, ohne die Öffentlichkeit zu informieren. Man müsse sich schon fragen, in welchem Zusammenhang das mit Söders Ambitionen auf die Unions-Kanzlerkandidatur 2021 gestanden habe. Angesichts der Kostenexplosion sei die zweite Stammstrecke "Söders Berliner Flughafen".

Grüne beklagen Intransparenz und Gemauere

Grünen-Fraktionsvize Verena Osgyan betonte, beide Projekte seien neben der Kostenexplosion auch vom Ausmaß der Intransparenz und dem "Gemauere" der Staatsregierung her außergewöhnlich. Gerade beim Nürnberger Zukunftsmuseum habe die Staatsregierung Fragen der Opposition "stets abgebügelt", auch der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) warte immer noch Antworten. Ein Untersuchungsausschuss sei die einzige Möglichkeit, Transparenz zu erhalten. Dabei stehe auch die juristische Frage im Raum, ob die Vergabe rechtlich zulässig war.

Durch die Recherchen des ORH sei herausgekommen, dass nicht das eigentlich zuständige Wissenschaftsministerium die Verhandlungen geführt habe, sondern das Finanzministerium, das damals unter der Leitung von Söder gestanden habe, der bis heute jede Verantwortung zurückweise. Osgyan zeigte sich überzeugt, dass Söder "die treibende Kraft war" und der Ministerpräsident im Zentrum des "veritablen politischen Skandals" stehe.

Unter Berufung auf Gutachten wirft die Opposition der Staatsregierung vor, die Mietkosten für die Zweigstelle des Deutschen Museums seien mehr als überteuert, der Mietvertrag "erheblich" vermieterfreundlich. Auch der ORH untersucht das Projekt seit Monaten. Kritik kam zudem vom Bund der Steuerzahler: Die Mietausgaben einschließlich der Betriebskostenvorauszahlung belaufen sich demnach auf jährlich rund 2,8 Millionen Euro und sind im Mietvertrag fixiert. Der Freistaat Bayern habe die Übernahme der Mietkosten ab dem Jahr 2020 für die gesamte Laufzeit des Mietvertrags von 25 Jahren zugesagt.

FDP: Massive Steuergeld-Verschwendung

Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen sprach von zwei Affären, "bei denen es um massive Steuergeld-Verschwendung geht". Dabei sei es insbesondere der Umgang der Staatsregierung mit beiden Projekten, der die Ausschüsse nötig mache. "Wir haben in beiden Komplexen erlebt, dass gemauert wird, dass vertuscht wird."

Die Probleme bei der Stammstrecke seien über zwei Jahre hinweg verschwiegen worden. "Handlungsempfehlungen der eigenen Beamten und der Bahn" seien ignoriert worden. Es sei Aufgabe der Opposition, Licht ins Dunkel zu bringen, betonte Hagen.

Jüngsten Angaben der Bahn zufolge sollen die Gesamtkosten des Projekts auf sieben Milliarden Euro klettern, erste S-Bahn-Züge sollen erst zwischen 2035 und 2037 regulär fahren. Eigentlich war die Eröffnung für 2028 vorgesehen – bei Kosten von 3,8 Milliarden Euro.

Künftig vier Ausschüsse im Landtag

Im November wollen die drei Fraktionen laut von Brunn die Fragenkataloge ausarbeiten und die neuen Untersuchungsausschüsse noch in diesem Jahr einsetzen. Damit wird es im Landtagswahljahr voraussichtlich vier Untersuchungsausschüsse im Landtag geben. Ein solches Gremium beschäftigt sich aktuell bereits mit der Maskenaffäre: Es soll Masken-Geschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Abgeordneten und teils hohe Provisionszahlungen auch an Parlamentarier aufklären. Ein zweiter Untersuchungsausschuss beleuchtet derzeit erneut die rassistisch motivierten Verbrechen des "Nationalsozialistischen Untergrunds".

"Es liegt nicht daran, dass wir unterbeschäftigt sind", sagte FDP-Fraktionschef Hagen mit Blick auf die vier Untersuchungsausschüsse. "Es liegt daran, dass es so eine Fülle von Skandalen, Affären und Verfehlungen in dieser Legislaturperiode gibt, die diese Ausschüsse notwendig machen."

CSU: "Klare Wahlkampftaktik"

CSU-Generalsekretär Martin Huber warf den drei Oppositionsfraktionen einen "inflationären Gebrauch" des Instruments des Untersuchungsausschusses vor. Das sei ein "Missbrauch" des parlamentarischen Rechts.

Den Vorwurf der Vertuschung wies Huber zurück. Bei beiden Sachverhalten lägen alle Fakten auf dem Tisch. Der CSU-Politiker vermutet eine "ganz klare Wahlkampftaktik" hinter dem Vorstoß on SPD, Grünen und FDP.