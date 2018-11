Opposition: Kritik an Söders neuer Ministerriege

Zwar hat Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann die Verjüngung der neuen bayerischen Staatsregierung gelobt - diese aber zugleich auch vor einer Politik des "Weiter so" gewarnt. Das jüngste Kabinett sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagte er bei der Vereidigung des neuen Ministerrates im Landtag in München.

Kritik am geringen Frauenanteil im Kabinett

Dies gelte auch für den 40-prozentigen Frauenanteil unter den CSU-Ministern. Zugleich kritisierte Hartmann aber den geringen Frauenanteil bei den Ämtern für die Freien Wähler. "Es ist wirklich ein Armutszeugnis, ich muss es so deutlich sagen", sagte Hartmann. Unter den fünf Kabinettsposten der Freien Wähler ist mit Anna Stolz nur eine Frau - sie wird Staatssekretärin im Kultusministerium.

Ludwig Hartmann, Grüne: Mehr Gewicht auf Umweltschutz

Hartmann forderte die schwarz-orange Koalition auf, dem Umwelt- und Klimaschutz mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu gehöre ein Fokus auf den Artenschutz und eine Wende in der Landwirtschaft mit weniger Einsätzen von Chemikalien. "Ich wünsche Ihnen Mut, einen neuen Politikstil zu wagen und nicht nur davon zu reden."

Horst Arnold, SPD: Regionalproporz wichtiger als Fachkompetenz

AfD-Fraktionschef Markus Plenk sagte in der Debatte im Landtag, auffallend sei, dass sich wenig ändere. Außerdem warnt Plenk vor Linksradikalen in der SPD und fordert von Innenminister Joachim Herrmann, nicht weiterhin auf dem linken Auge blind zu sein.

SPD-Fraktionschef Horst Arnold kritisierte die insgesamt gleichbleibende Frauenquote - und dass der Regionalproporz wichtiger sei als Fachkompetenz.

Martin Hagen, FDP: Bereich Integration sollte nicht bei Innenminister bleiben

FDP-Fraktionschef Martin Hagen kritisierte, dass der Bereich Integration im Innenministerium bleibe und nicht zurück ins Sozialressort wechsle. Das sei ein Signal gegen arbeitswillige Geflüchtete.

Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl wies die Kritik der Opposition zurück. Man müsse den Menschen nahe sein, um gut regieren zu können - und die neue Staatsregierung sei den Menschen nahe.