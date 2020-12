Opposition in Bayern reagiert gemischt auf Corona-Lockdown

Geteilte Reaktionen bei der Landtagsopposition in Bayern: Die SPD unterstützt prinzipiell den Lockdown, hätte sich aber zum Beispiel bei den Ausgangssperren eine Differenzierung gewünscht. Der Fraktionsvorsitzende Horst Arnold sagte im BR, dass man die bisherige Hotspot-Regelung hätte beibehalten können, nach der in einem Landkreis/einer kreisfreien Stadt erst über einem Inzidenzwert von 200 Ausgangssperren verhängt werden sollen.

AfD bezeichnet Maßnahmen als "realitätsfern"

Die AfD bezeichnete die bisherigen Corona-Beschränkungen als realitätsfern. Sie hätten den Anstieg der Infektionen nicht wirklich gebremst. Man hätte die Intensivbettenzahl in den vergangenen Monaten noch stärker erhöhen müssen, sagte der Co-Fraktionsvorsitzende der AfD, Ingo Hahn, im BR-Fernsehen: "Man kriegt fast den Eindruck, das ist gewollt gewesen."

Grüne hatten bereits härtere Maßnahmen gefordert

Dem widersprach die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze, vehement. Da sei nichts "gewollt gewesen", sie könne "so ein Gefasel" angesichts steigender Todesfälle nicht mehr hören. Sie mahnte solidarischen Zusammenhalt in der Pandemie an.

Der nun verkündete Lockdown sei "unabwendbar", sagte Schulze im BR Fernsehen. Die Regierung habe allerdings den Zeitpunkt für differenziertere und effektivere Maßnahmen verpasst. "Wir Grüne haben schon vor Wochen gewarnt, dass die Maßnahmen nicht ausreichen werden, haben selber konstruktive Vorschläge gemacht, was man noch verstärken muss." Schulze mahnte ein Stufenmodell für verschiedene Inzidenz-Lagen an, das breitere und genauer definierte Maßnahmen enthalte als bisher. Sie forderte eine "bessere technische Ausstattung für die Gesundheitsämter und für die Schulen Lüftungsanlagen und eine gut funktionierende Software."

FDP will langfristige Corona-Strategie

Eine auf Dauer durchhaltbare Corona-Strategie, vor allem zum Schutz von Risikogruppen, forderte auch die FDP. Sie bezeichnete den Lockdown als Notbremse. Der bisherige Teil-Lockdown habe die Welle nicht gebrochen, hieß es auf Twitter. Die Ausgangssperren bezeichnete Matthias Fischbach, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, als reine Symbolpolitik und als unverhältnismäßig.

Am morgigen Dienstag kommt der Bayerische Landtag zu einer Sondersitzung zusammen und wird über den heutigen Kabinettsbeschluss zum Lockdown debattieren und abstimmen.